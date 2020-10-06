رئيس رينو السابق: الفورمولا واحد ستصبح قريباً "في أفضل حالٍ على الإطلاق"

لطالما كان من بين الأشخاص الشغوفين بتبني التقنيات الحديثة في الفورمولا واحد والاستفادة منها كذلك في العالم الحقيقي. كما أنشأ منظمة خيرية تطوعية تستفيد من خبرات الفرق وتعمل على حلّ المشاكل خارج عالم السباقات. حيث عملت بالفعل هذا العام على المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا وساعدت في تسريع عمليات التطوير لأجهزة المساعدة على التنفس.

وضمن أحدث مقابلات سلسلة #ThinkingForward التي تُعنى باستضافة أهم القياديين والمؤثرين في عالم السباقات، تكلم بيل عن أسباب اعتقاده بأن الفورمولا واحد على وشك الدخول في عصرها الذهبي، حيث يتطلع إلى إمكانية اندماج الفورمولا إي والفورمولا واحد مستقبلاً.

بوب، هل لك أن تكلمنا عن مؤسستك الخيرية "غريد4غوود"؟

أكملت عامي الستين منذ عد سنوات، ولطالما وعدت نفسي بأنني وعندما أصل إلى هذا العمر، سأقوم بأمر ما مختلف في عالم السباقات، أمرٌ أردّ به الجميل للمجتمع. منذ بداية 2019، ومع عدة زملاء لي من الفورمولا واحد، أطلقنا مؤسسة "غريد4غوود" بفكرة تتمحور حول إكمال مشاريع لغايات غير ربحية ومن ثم الاستفادة منها لتقديم حلول مجانية أو رخيصة الثمن. ساعدنا عدة جمعيات خيرية من المملكة المتحدة على تحسين وتحديث واجهاتها التسويقية، حيث ساعدتنا في ذلك وكالات علاقات عامة من الفورمولا واحد وبشكل مجاني. كما عمل عدة مهندسين من الفورمولا واحد على تحسين وتطوير كراسٍ كهربائيةٍ للمعاقين. ومع أزمة كورونا، عملنا بشكل متواصل مع الحكومة للمساعدة التقنية ضمن مبادرة "مشروع بيتلاين".

ذكرت "مشروع بيتلاين"، المبادرة الرائعة من فرق الفورمولا واحد. ما أثار الإعجاب ليس فقط المبادرة بل سرعة الاستجابة كذلك. بناء الأجهزة المساعدة على التنفس يحتاج وقتاً طويلاً لكنّ ما قامت به المبادرة مثير للإعجاب حقاً.

بكل تأكيد. سرعة الاستجابة كانت رائعة. وذلك ما ينقلنا لموضوع "ما يمكن للفورمولا واحد القيام به". العالم بات أكثر تعقيداً وصعوبة. وأعتقد أن الجائحة وردة الفعل عليها أثبتا أهمية التقنيات في حياتنا. واجهنا التحدي وأكملناه في وقت قصير، لأن هذا ما نبرع فيه.

لطالما طالبت بنقل تقنيات عالم السباقات لاستعمالها في العالم الحقيقي. والكثير لا يدركون أن أهم تقنيات السيارات التجارية قادمة من عالم السباقات..

صحيح، أنا فخور بذلك حقاً. لكن هناك أموراً أخرى قد تغيب عن الذهن فيما يتعلق بالقدرات التقنية لعالم السباقات. بالأخص ديناميكا الموائع الحسابية والتي تستعملها فرق الفورمولا واحد لحسابات الانسيابية. وخلال أزمة كورونا، قمنا بالاستفادة منها في الأمور الطبية. عندما يسعل المريض مثلاً وفي حال كان يخضع للتنبيب، فأين تتجه السوائل؟ وكم تحتاج من وقت؟ تلك أمور صعبة للغاية لناحية تقديرها ودراستها، لكن باستعمال تلك التقنية، يمكن الحصول على إجابات وبشكل أسرع.

Bob Bell will F1-Technik zum Wohle der Gesellschaft einsetzen Foto: Renault F1 Team

شهدنا في الآونة الأخيرة اتجاهاً نحو تحديد أهداف مجتمعية لكل بطولة. صحيح أن الرياضة ترفيهية في أساسها، لكن مؤخراً باتت كل بطولة تسعى لحمل رسالة معينة. ما رأيك؟

إنه موضوع كبير في الحقيقة. خاصة لمؤسسات كبيرة مثل الفورمولا واحد: حمل المسؤولية المجتمعية. تحتاج هذه المؤسسات إلى الانخراط بشكل أكبر في القضايا المجتمعية. الجيل الجديد من الجمهور بدأ يطالب بأمور إضافية منا نحن كرياضة. أعتقد أن الفورمولا واحد تحت إدارة ليبرتي ميديا يعلمون هذا ويستجيبون له.

العام الماضي، التقيت بعض مهندسي مرسيدس أغلبهم من السيدات. وبالنظر إلى بادوك البطولة، نجد الكثير من النساء في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى. ما رأيك بهذا الأمر؟

نعم وبكل تأكيد. وذلك أمر مرحب به للغاية. لكنني أعتقد أن مشكلة كهذه تبدأ في المجتمع نفسه وفي المدارس قبل أن تصل إلى الرياضة. هناك حاجة لانخراط أكبر في المجالات الهندسية والعلمية. أعتقد أنه يجب علينا العمل على المسألة منذ البدايات منذ المدرسة بهدف التغيير الإيجابي.

Bell glaubt: Nicht nur das Geschehen auf der Strecke interessiert die Fans Foto: Renault F1 Team

نحن الآن في خضم أوقات حاسمة للغاية، تم التوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة، وتتجه البطولة لاعتماد سقف للميزانيات، وتلك أمور لم نشهدها من قبل في الفورمولا واحد، هل تعتقد أن البطولة قادرة على استخلاص أفضل ما يمكن مستقبلاً؟

بكل تأكيد. لطالما كانت الفورمولا واحد بطولة جيدة. أعتقد أنها ستتطور لتصبح في أفضل شكل لها. الاتجاه الذي تسير به لناحية خفض النفقات بشكل فعليّ لهو أمر حاسم حقاً. ولا أعتقد أن هذا سيؤثر على جمال وحماسة الرياضة على الإطلاق. ستحافظ على السباقات الرائعة مع أبطال رائعين وسائقين موهوبين. لكن الفورمولا واحد ليست فقط ما يحدث على الحلبة، بل هناك أمور كثيرة تحصل خارجها ونجاح سلسلة نتفليكس "قُد للنجاة" لهو أكبر مثال على ذلك، إضافة إلى ازدياد الاهتمام الكبير لجميع قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أمامنا تحد بحاجة للحل: الفورمولا واحد تعتمد محركات هجينة لكن مع محرك احتراق داخليّ يشكل القسم الأكبر منها، ولدينا بطولة كهربائية أخرى هي الفورمولا إي. علينا إيجاد حل لهذه الازدواجية. أنا متفائل جداً بمستقبل الفورمولا واحد. أعتقد أنها في حال جيدة للغاية.

بوسعنا رؤية لمحات من اندماج بين البطولتين. في مرحلة ما مستقبلاً ستندمج كلتا البطولتان معاً. بالرغم من ذلك، هناك الكثير من الأسئلة المعلقة لن يجيب عليها إلا الزمن.

لكنني أعتقد وفي نهاية المطاف، ستصبح البطولة "معدومة الانبعاث الكربوني". ستحلّ الفورمولا واحد والفورمولا إي اختلافاتهما ليصبحا بطولة واحدة. كذلك الحال مع لومان، ستصبح تلك الفئات إما كهربائية أو محركات هيدروجينية. الصورة الأكبر هي تقديم رياضة مستدامة. وحالما تتطور الفورمولا واحد بهذا الاتجاه وتقدم تلك التقنيات للعالم الخارجي، فستصبح مثالاً على ذلك وستحذو جميع البطولات حذوها.