تحدث أليكس فورز، رئيس رابطة سائقي الجائزة الكبرى، عن الانتقادات التي وُجهت إلى حلبة مادرينغ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

أصبحت الحلبة الجديدة كليًا في مدريد المضيف الجديد لجائزة إسبانيا الكبرى هذا العام. لكنها فشلت في تقديم سباق مثير، مع ندرة المواجهات جنبًا إلى جنب طوال السباق المكون من 57 لفة، وهي سمة ظهرت أيضًا في فئات المقعد الأحادي للناشئين.

وأدى ذلك إلى تعرض الحلبة لانتقادات من عدد من السائقين، لكن فورز شدد على أن إنشاء حلبة جديدة في بيئة شوارع يفرض قيودًا كبيرة.

وقال فورز خلال بودكاست "سكاي إف 1": "تصميم الحلبة ليس بهذه البساطة، بحيث ترسم فقط بضعة خطوط على ورقة إيه 3 أو إيه 4 أو على برنامج كاد".

وأضاف: "عليك أن تأخذ في الاعتبار طبيعة التضاريس، ومشكلات التربة، وحدود قطع الأراضي، وقواعد السلامة من الحرائق في الدولة. عليك إدارة نشاط تجاري، ما يعني أنه يجب عليك توفير أماكن للجماهير وجميع المراقبين وغيرهم".

وتابع: "عليك أن تفهم حركة الجماهير، وتحديد أبعاد جميع هذه العناصر. البنية التحتية فوق الحلبة وبجوارها وتحتها، وإمكانية تنفيذ أعمال البناء، وقيود الميزانية".

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور غيتي

وأردف: "هناك قائمة هائلة من الأمور التي تفرض قيودًا. لقد ذكرت أن نصف الحلبة موجود داخل مركز المعارض، وأعتقد أنه تم استغلال ذلك بأفضل شكل ممكن. لا يمكننا أن نطلب من المنظم نقل فتحات المعارض الفردية، فهذا سيكون أمرًا مبالغًا فيه. لذلك، ربما لا تكون تلك المنعطفات بزاوية 90 درجة هي ما نفضله، لكن يمكننا احترام بعض هذه القيود".

هذا وتوجد حلبة مادرينغ ضمن روزنامة الفورمولا 1 على المدى الطويل، بعدما وقعت البطولة عقدًا يمتد لعشر سنوات.

لكن بعد النسخة الأولى التي جاءت دون المستوى المأمول، شدد فورز على وجود عناصر في تصميم الحلبة يمكن تحسينها.

حيث قال: "أعتقد أن الأمور التي كان من الممكن تنفيذها بشكل مختلف، أو التي يمكن تحسينها أيضًا في المستقبل، تتمثل في المنطقة الواقعة على الجانب الآخر من الطريق السريع، والتي كانت أرضًا خالية".

وأكمل: "لم يكن هناك شيء على الإطلاق، لذلك كنت تنظر إلى منطقة لم تكن فيها، على الأقل في 50% من الحلبة، قيود حقيقية مرتبطة بالتضاريس. ربما كانت هناك قيود غير معروفة بالنسبة لنا من طبيعة هندسة المنشآت والتضاريس، لكن التضاريس في الواقع رائعة جدًا".

واختتم: "لقد استغلوا ذلك بشكل مثالي في المنعطف 12، وهو المنعطف المائل. أما بعض الجوانب الأخرى، فأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة في المستقبل".