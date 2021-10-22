رئيس حلبة الأمريكيتين: المطبات "لم تعد مشكلة" لسيارات الفورمولا واحد

أوضح بيير غاسلي سائق ألفا تاوري قبيل جولة تكساس أنّ الحدث "قد يكون معقداً جداً" على السائقين بسبب مطبات الحلبة التي بنيت على أرضٍ غير ثابتة، وأنها "تبدو أكثر سوءاً الآن" بعد أن شاهد سباق "موتو جي بي" الذي أقيم على نفس الحلبة.

وتمت مناقشة المسألة بشكل كبير خلال اجتماع السائقين قبل المؤتمر الصحفي في أوستن يوم الخميس، لكن إبشتين نفى جميع المخاوف، خاصة بعد أن طلب الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تسوية سطح المسار ما بين المنعطفين الثاني والثالث وكذلك في المنعطفات 4، 6، 10 و14.

وعند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت أعمال المسار قد اكتملت من أجل معالجة تلك المخاوف، ردّ إبشتين: "ربما علّق غاسلي على بعض الأمور، لكنه لم يقد على المسار بعد".

وتابع: "بادئ ذي بدء، لم تعد المطبات مشكلة للسيارات".

وأردف: "مايكل ماسي (مدير السباقات في الفورمولا واحد) كان على المسار وأرسل موظفيه ليتحققوا كذلك، ومن ثم طلبوا منا تسوية منطقتين أو ثلاث مناطق".

واستكمل: "الأعمال المطلوبة اكتملت بالفعل يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع".

واستطرد: "لكنها ما زالت تشكل مشكلة بالنسبة للدراجات، لكن بالنسبة للسيارات، لا مشكلة".

بالمقابل، أوضح إبشتين أنه "ستتم إعادة سفلتة المسار من أجل الدراجات في شهر أبريل/نيسان".

أما فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، فأشار إلى أنه "لا بأس" في مطبات أوستن، لكنها كانت على الحد الأقصى المقبول في 2019.

فقال: "الحد الأقصى هو عندما تصبح القيادة مؤلمة، خاصة على مسار مليء بالمطبات، يتلقى جسمك الكثير من الرضوض وتشعر بآلام في الرأس وغير ذلك".

وتابع: "بالتالي تصبح غير ممتعة. لكن علمت أنهم أكملوا بعض العمل على المسار، وبالتالي نأمل أن تكون القيادة ممتعة".

من جهته، أشار كيمي رايكونن سائق ألفا روميو أن المطبات لطالما كانت موجودة هنا، وأوضح في بعض المواسم مقارنة بأخرى.

لكنه أوضح وجود مطبات في حلبات أخرى كذلك، فقال: "ليس الأمر وكأنه لا توجد مطبات في حلبات أخرى".

وأكمل: "دراجو ’موتو جي بي’ كانوا قادرين على التنافس هنا، لذا من المفترض أن يكون كل شيء جيداً تماماً هنا بالنسبة لنا".

واختتم: "أنا واثق أن تلك المطبات كانت أكثر خطورة على الدراجات ذات العجلتين. لذا، نعم قد نشعر بوجود المطبات، لكن من المفترض أن يكون كل شيء على ما يرام".