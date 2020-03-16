مدير جائزة أستراليا: لم نعرّض الفورمولا واحد للخطر عبر زيارتها لملبورن

أعلن مسؤولو الفورمولا واحد، الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" وشركة جائزة أستراليا الكبرى يوم الجمعة إلغاء سباق ملبورن بعدما تأكّدت إصابة أحد أفراد فريق مكلارين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الليلة السابقة.

وقد تمّ تأكيد القرار قبل أقل من ساعتين من الموعد الذي كان مقررًا لانطلاق التجارب الحرّة الأولى من الموسم، وذلك بعد الآمال الأولى بأن يتمّ المُضي قُدمًا في إقامة الحدث، حتى إذا كان ذلك من دون جمهور.

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وقد قيّم مسؤولو الفورمولا واحد إغلاق البادوك تمامًا وتقديم إجراءات احترازية إضافية لردع المخاوف من انتشار العدوى والتي كانت لتسمح بمواصلة مجريات الجمعة كما كان مخططًا.

لكنّ تلك الفكرة لم تلق الدعم الأكبر من الفرق، ما أفسح الطريق لقرار إلغاء الحدث.

وقد شرح أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي لشركة جائزة أستراليا الكبرى كيف عمل منظمو السباق عن قرب مع السلطات الصحية المحلية، مُشيرًا إلى طبيعة الوضع المتغيرة بسرعة.

فقال: "ملبورن وفيكتوريا لديهما كبير مسؤولي الصحّة التي يرسل بدوره تقارير إلى كيان محلي من كبيري مسؤوليّ الصحّة، والذين بدورهم يقدمون آحر المستجدات إلى لجنة ومن ثمّ حتّى لجنة الأمن القومي، التي يترأسها رئيس الوزراء".

وأضاف: "حصلنا على الإرشادات من تلك اللجنة، وكانت مساهمتهم هامة للغاية. كما حصلنا على النصح الإضافي الذي أشار إلى أنّ الحدث بحاجة للإلغاء".

وتابع: "من المهم الإشارة إلى أنّ فيكتوريا قد استضافت حدثًا كبيرًا نهاية الأسبوع الماضي، نهائي بطولة "وورلد تي20" للسيدات، والذي شهد حضور 86 ألف مشجّع. لذا فإنّ ذلك وضع غير ثبات يتغيّر يوميًا".

هذا وشدّد ويستاكوت على أنّه لم تكن هنالك إشارة ولو ضئيلة على الإطلاق بأنّ أيًّا من المشجّعين أو أفراد طواقم الفورمولا واحد كانوا ضمن أيّ خطر عبر قرار عدم إلغاء السباق في وقت أبكر.

"لم تكن هنالك إشارة على ذلك على الإطلاق" قال ويستاكوت، مُضيفًا: "لقد أخذت نصيحة ومعطيات كبير المسؤولين الطبيين للحكومة الفيكتورية في الحسبان ليس فقط نتائج الاختبار من الفرق الثمانية التي تمّ تقديمها والحالة الواحدة الإيجابية، ولكن كذلك ما يحدث داخل المجتمع المحلي".

وأكمل: "عندما اتّخذوا القرار، كان قائمًا على كلّ المعطيات والأدلة الطبية التي كانت لديه. كان القرار الصائب بكلّ تأكيد".

وكانت الفورمولا واحد قد تعرضت لانتقادات إثر افتقارها للمعلومات أو القرارات بالتوجّه إلى نهاية أسبوع السباق، حيث صرّح بطل العالم ستّ مرّات لويس هاميلتون بأنّه كان "مصدومًا" من تخطيط البطولة للمُضي قُدمًا في إقامة السباق.

لكنّ المدير التنفيذي ورئيس الفورمولا واحد تشايس كاري ردّ على ذلك بأنّ الوضع "تغيرّ بسرعة" في غضون بضعة أيام.

"من الواضح أنّنا لا نتحكّم في تطوّر عددٍ من الأحداث. كان الوضع مختلفًا بالكامل في بعض المناطق حول العالم قبل 24 أو 48 ساعة. كان الناس يتنقّلون بين أوروبا والولايات المتّحدة قبل 24 ساعة، لكنّهم لا يفعلون ذلك الآن" قال كاري.

وأردف: "أعتقد بانّ هذه مشاكل عليك التعامل معها بشكلٍ حيني، واتّخاذ قرارات عالية الكفاءة والفاعليّة".

واختتم: "عليكم إدراك أنّنا رياضة تسافر حول العالم والتي بدأت بالفعل في نقل كلّ شيء إلى هنا نهاية الأسبوع الماضي. تبدو النظرة للأمور مختلفة الآن بعد ما حدث، لكن عندما كانت الأمور تتغيّر بتلك السرعة الكبيرة، أعتقد بأنّنا كنا نتعامل معها مباشرة فور حدوثها".