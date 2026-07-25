أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بيانًا رسميًا بشأن إمكانية عودة حلبة سيبانغ الدولية إلى روزنامة الفورمولا 1 هذا العام سيصدر يوم غد الأحد الموافق 26 يوليو.

صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، خلال رده على أسئلة الصحفيين اليوم السبت 25 يوليو، قائلًا: "سنصدر الإعلان المنتظر بشأن الفورمولا 1 يوم الأحد".

وظهرت إمكانية عودة ماليزيا إلى روزنامة البطولة بعدما تأجل سباقا البحرين والسعودية، اللذان كان من المقرر إقامتهما في أبريل الماضي، بسبب تصاعد التوترات والصراعات والحرب في الشرق الأوسط. وبعد انخفاض عدد سباقات الموسم من 24 إلى 22، بدأت إدارة الفورمولا 1 دراسة خيارات بديلة.

وكان من المقرر إقامة سباق البحرين في الأسبوع الأول من أكتوبر، بين سباقي أذربيجان وسنغافورة، لكن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أضعف بشكل كبير فرص إقامة السباق في موعده. كما تبرز تركيا أيضًا ضمن الخيارات المطروحة.

ووفقًا للتقارير، تدرس إدارة الفورمولا 1 حاليًا ماليزيا وتركيا باعتبارهما أقوى المرشحين لشغل الموعد الشاغر في الرابع من أكتوبر. كما سيتوقف مصير سباقي قطر وأبوظبي في نهاية الموسم على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد وزير الشباب والرياضة الماليزي، الدكتور محمد توفيق جوهري، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تلقت مؤشرات إيجابية بشأن إعادة الفورمولا 1 إلى ماليزيا.

واستضافت حلبة سيبانغ أول سباق للفورمولا 1 في عام 1999، قبل أن تغادر روزنامة البطولة بعد موسم 2017 بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف الاستضافة ورسوم تنظيم السباق.