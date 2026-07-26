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رئيس التشيك يحضر جائزة المجر الكبرى كمصوّر!

حضر رئيس جمهورية التشيك، بيتر بافل، فعاليات جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، لكن ليس في زيارة رسمية، بل بصفته مصورًا فوتوغرافيًا معتمدًا.

منشور:
بيتر بافل، رئيس التشيك ومحمد بن سليم، رئيس "فيا"

بيتر بافل، رئيس التشيك ومحمد بن سليم، رئيس "فيا"

الصورة من قبل: أوليغ كاربوف

إذا كنت تتساءل عما يفعله قادة الدول في أوقات فراغهم، فإن الإجابة بالنسبة إلى الرئيس التشيكي هي تصوير الأحداث الرياضية، إذ يُعرف بشغفه الكبير بتصوير رياضة المحركات.

وحضر بافل هذا الأسبوع إلى حلبة هنغارورينغ وهو يحمل معدات تصوير احترافية كاملة، إضافة إلى بطاقة اعتماد رسمية من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا". ووصل إلى الحلبة لمتابعة فعاليات يوم السبت، وبدأ بالفعل في التقاط الصور برفقة المصور التشيكي المتخصص في الفورمولا 1، ييري كرينيك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بافل في أحد أبرز أحداث رياضة المحركات بصفته مصورًا هاويًا. ففي يونيو الماضي، سافر إلى فرنسا لحضور سباق لومان 24 ساعة، مزودًا أيضًا بكامل معدات التصوير.

وفي الواقع، سبق للرئيس التشيكي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن حضر العديد من السباقات الخاصة بالدراجات النارية والسيارات على مدار السنوات الماضية.

وفي جمهورية التشيك، قام بتصوير منافسات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وبطولة العالم للسوبر بايك على حلبة برنو، كما سافر إلى الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصوير سباقات ناسكار ورالي داكار على التوالي.

وعُرضت بعض الصور التي التقطها خلال رالي داكار 2025، حيث حرص أيضًا على دعم المتسابقين التشيكيين، في المتحف الوطني للتقنية في العاصمة براغ.

وفي العام الماضي، نجح بافل في جمع ما يقارب 30 ألف يورو لصالح مؤسسة خيرية تُعنى بدعم الأطفال، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين، وكبار السن، وذلك من خلال مزاد لبيع ألبوم صور.

ورغم أن حضور السياسيين للسباقات بغرض الترفيه يُعد أمرًا غير معتاد، فإن عددًا من قادة الدول يحرصون على الظهور بانتظام في أبرز فعاليات رياضة المحركات التي تستضيفها بلدانهم.

ففي العام الماضي، استضاف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك كير ستارمر، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، إلى جانب عدد من السائقين وكبار مسؤولي الفرق، في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بـ"10 داونينغ ستريت"، وذلك قبيل انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى.

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