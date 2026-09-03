تضغط الحكومة الأرجنتينية بقوة من أجل استضافة سباق للفورمولا 1، لكن أي حديث عن عودة البطولة إلى بوينس آيرس يبدو سابقًا لأوانه في أفضل الأحوال.

وتعهد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بالدفع نحو إعادة الفورمولا 1 إلى البلاد بعد غياب يقارب 30 عامًا، مستفيدًا من الشعبية الكبيرة التي يحظى بها سائق ألبين فرانكو كولابينتو.

واستضافت الأرجنتين آخر سباق للفورمولا 1 عام 1998 على حلبة أوتودرومو أوسكار إي خوان غالفيس، التي تخضع حاليًا لأعمال تجديد استعدادًا لاستضافة الموتو جي بي العام المقبل. وفي يناير من هذا العام، بدأت أعمال تشييد مبنى جديد لمنطقة الصيانة وإعادة تصميم الحلبة، مع إضافة امتداد جديد أُنشئ مع وضع إمكانية عودة الفورمولا 1 في الاعتبار، ما أدى إلى زيادة طول الحلبة من 4.3 إلى 4.87 كيلومتر.

ويمثل المشروع، الذي اكتملت 60 بالمئة من أعماله، استثمارًا بقيمة 150 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ الحلبة بالكامل. ومن المتوقع أن تتمكن الحلبة عند اكتمالها من استيعاب أكثر من 150 ألف مشجع.

وقال ميلي: "لدينا التقاليد، ولدينا السائقون، ونحن الآن نستعيد المصداقية المؤسسية التي تتطلبها هذه الفئات قبل اختيار دولة لاستضافتها".

وتابع: "لدينا كل شيء دون استثناء. لقد حان الوقت للضغط بأقصى قوة في هذا الاتجاه. فلنمضِ قدمًا معًا وبأقصى سرعة لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة. نريد أن نرى كولابينتو يعود إلى البلاد".

هذا وأضاف رئيس الحكومة جورج ماكري قائلًا: "نحن نقوم بأكبر استثمار في تاريخ أوتودرومو دي لا سيوداد. نحلم بعودة الفورمولا 1، ولهذا السبب نقوم بتحويل الحلبة والمنشآت بالكامل حتى تستوفي جميع المتطلبات وتصبح أيقونة لبوينس آيرس على الساحة العالمية".

وحظي المسؤولون الأرجنتينيون بدعم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" محمد بن سليم، الذي زار البلاد في إطار مؤتمر فيا الأمريكي، حيث التقى ميلي لمناقشة عدة موضوعات، من بينها إمكانية عودة الفورمولا 1.

وقال بن سليم للصحفيين: "فيما يتعلق بالفورمولا 1، رأيت الحلبة اليوم. هناك الكثير من الاستثمارات الجارية. أعلم أن الموتو جي بي ستقام هنا العام المقبل. وتيلكه هو المسؤول عن التصميم. وكما تعلمون، فهو أحد أبرز المصممين. وهذا يبعث برسالة إلينا في فيا، وبالطبع إلى إدارة الفورمولا 1، وإلى السيد دومينيكالي، مفادها أنكم جادون فيما تقومون به".

وأردف: "هل تستطيع الأرجنتين تنظيم سباق للفورمولا 1؟ نعم. هل تستحق ذلك؟ أقول نعم. لكن لدينا 24 جائزة كبرى في الروزنامة. يمكننا الوصول إلى 25، لكن ذلك صعب للغاية. سيعتمد الأمر على المسؤولين والسائقين. لذلك، بالنسبة لنا، المسألة تتعلق بالروزنامة. كما أنها تتعلق بخطة أعمال تمتد لخمس سنوات على الأقل. وشعبكم هنا، والحكومة، جادون بشأن الأمر. وهذه أيضًا مسؤوليتي، لأنه عندما أعطي كلمتي، فإنني أفي بها. وسأحرص على إرسال الرسالة الصحيحة قبل بدء الاجتماعات. اطمئنوا، لديكم دعمي".

ولا تملك "فيا" نفوذًا مباشرًا على روزنامة الفورمولا 1، إذ تظل هذه المسألة من اختصاص مالك الحقوق التجارية للبطولة، وهو إدارة الفورمولا 1.

وأجرت بوينس آيرس أول مهمة لتقصي الحقائق في نهاية عام 2024، عندما التقى وفد حكومي بمسؤولي الفورمولا 1 خلال جائزة البرازيل الكبرى 2024. ومن المفهوم أن المحادثات لم تتقدم كثيرًا منذ ذلك الحين، في ظل امتلاك إدارة الفورمولا 1 عدة خيارات أكثر واقعية في المرحلة المقبلة، بينما تسعى البطولة للتوسع في شرق آسيا وأفريقيا.

ولكي يتمكن أي سباق محتمل للفورمولا 1 من منافسة الحلبات الحالية ضمن روزنامة مزدحمة تضم 24 سباقًا، تريد البطولة رؤية خطة أعمال طويلة الأمد تتضمن استثمارات مستدامة، بدلًا من مجرد موجة اهتمام مؤقتة بسائق محلي.

وقد تمثل عودة الأرجنتين إلى روزنامة الموتو جي بي في عام 2027 اختبارًا مفيدًا لإثبات قدرتها على استضافة البطولات الكبرى، لكن أي انضمام محتمل إلى روزنامة الفورمولا 1، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية حادة، يظل في أفضل الأحوال مشروعًا طويل الأمد للغاية.