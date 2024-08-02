رؤية ويليامز التي لا تقبل المساومة والتي أقنعت ساينز

تبدو ويليامز واثقة من أنّها تمتلك واحدة من أكثر تشكيلات الفورمولا 1 قوّة عبر ضمّ كارلوس ساينز الإبن ليُجاور أليكسندر ألبون. فما كانت الرؤية التي اقتنع بها ساينز وألبون؟

بحديثه قبل أيّامٍ قليلة من الإعلان عن صفقة ساينز، شارك جايمس فاولز حوارًا خاضه مع الإسباني حول تأجيل سائق فيراري الطويل لاختياره لوجهته التالية لموسم 2025.

وقال: "إليكم ما قاله لي: والذي بقي عالقًا في ذهني: السبب وراء فعلي لهذا هو أنّه عندما ألتزم، فأحتاج للالتزام بكلّ قلبي وروحي، 100 بالمئة – ولفعل ذلك فإنّه لا يجب أن تعتريني أيّة شكوك".

وانتهى المطاف بساينز برفض عرضَي آودي وألبين المصنعيين "طور العمل" مقابل قبول عرض ويليامز في "طور العمل أكثر" إن صحّ التعبير، حيث يقوم فاولز بإعادة بناء الفريق من الصفرش.

لذا ما كانت الرؤية التي أغرت ساينز بالالتزام بويليامز في أوج عطاء مسيرته، خاصة أنّ الفريق حقّق أربع نقاطٍ فقط هذا الموسم؟

وقال فاولز: "حقيقة أنّه اختارنا من بين الجميع تُعتبر قرارًا ضخمًا وهائلًا. علينا أن نكون واضحين وصريحين. ألبين متقدّمة علينا في النقاط هذا العام. كانوا أمامنا العام الماضي كذلك. أدرك كلّ ذلك".

وأضاف: "من المذهل التغلّب على هتين المنظّمتين المذهلتين (للتوقيع مع ساينز) لكن ما أدركه كارلوس معنا، ولن ترو الكثير من ذلك، هو ما نقوم بتغييره من الداخل".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "أعتقد بأنّ ما أقنعه من البداية، هو أنّني قدّمت له نماذج النموّ، إليك ما سيحدث. سنعود إلى الوراء. وإليك الأسباب، وهذا ما نستثمر فيه. إليك لماذا أشعر بالحماس حيال هذا المشروع. والخيار يعود إليك إن كنت تريد أن تكون جزءًا منه".

وأردف: "أعلم أنّنا سنحظى بالنجاح في المستقبل، وأعلم ما سيُكلّفنا ذلك على المدى القصير، وأنا واثقٌ من أنّ الثقة والصدق والشفافيّة يؤتون ثمارهم".

وكان فاولز قد صبّ كامل تركيزه على 2026 وتلقى توصية واضحة من قبل شركة دوريلتون (مالكة الفريق) لضمان أنّ الحظيرة البريطانيّة تكون في أقوى مستوى ممكنٍ حينها، ليتجاهل أيّ تفكيرٍ قصير الأمد قد يدفع إلى اتّباع بعض السبل المختصرة، والتي ستعود لتضرّ بالفريق على المدى الطويل.

وكان ذلك يعني عمليّة إعادة بناء الفريق من الصفر بعد أعوامٍ من ضعف النتائج، وسلسلة تعاقدات ضخمة لا تزال مستمرّة لتعزيز منشآت الفريق في غروف، والتي لا تزال تتلقى الاستثمارات كذلك.

وقال فاولز في هذا الصدد: "علينا أن نُدرك كذلك أنّ المنافسة شرسة هذا العام، وأنّنا كسبنا نقاطًا قليلة في رصيدنا، ذلك ليس انعكاسًا جيّدًا للموقع الذي نودّ التواجد فيه".

وأكمل: "مهما بدا ذلك غريبًا، فلست قلقًا حيال ذلك. لأنّني قلت منذ البداية، كلّ ما نفعله هو استثمارٌ لموسم 2026 وما بعده. والكثير ممّا نقوم به في الوقت الحاضر مخفيٌ تحت السطح، لكنّنا نُغيّر التكنولوجيا بشكلٍ جذري هناك، وكذلك الثقافة والأفراد في ويليامز".

لوغان سارجنت، ويليامز الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأعلنت ويليامز مؤخّرًا عن تعاقدها مع حوالي 26 موظّفًا بارزًا من فرق ريد بُل، ومرسيدس وفيراري وألبين، وقال فاولز أنّه اجتذب أكثر من 250 شخصًا منذ توليه قيادة الفريق.

وقال: "لا أعلم أين سنضع الحدّ الأقصى لأنّني لو قمت بالإعلان بعد أسبوع، لكان العدد 30 بالفعل".

وأردف: "تعاقدنا مع ما يُقارب 250 شخصًا على مدار الأشهر الـ 17 الماضية. إنّها تعاقدات بارزة من فرق فورمولا 1 أخرى، وسيكون لهم تأثيرٌ مباشر منذ لحظة انضمامهم".

وأكمل: "عندما انضممت إلى الفريق فقد كنّا حوالي 700 شخص. بينما أصبح العدد الآن 1005".

واختتم بالقول: "يرى الناس أنّ ويليامز ليست هناك لمجرّد إكمال العدد".