إعداد وترجمة: خلدون يونس

يرغب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سُليّم والرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي في تبني صيغة أقل تكلفة وتعقيداً، تعتمد على وقود مستدام مع مستوى محدود من الكهرباء.

لكن أحد الأسباب الرئيسية التي يتم طرحها لدعم هذه الخطوة هو إعادة الصوت القوي للمحركات، خصوصاً أصوات محركات V8 التي سبقت عصر المحركات الهجينة عام 2014.

فهل يعني الصوت الأعلى بالضرورة تجربة أفضل؟ وهل يجب أن يكون رفع مستوى الضجيج هدفاً للفورمولا 1؟

إليكم آراء بعض كتّابنا في موتورسبورت!

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المسألة ليست في مستوى الصوت – كيفن تورنر

اختزال مستقبل الفورمولا 1 في مجرد جعل السيارات أكثر صخباً ليس بالضرورة توجهاً صحيحاً.

ضجيج المحركات ليس أكبر تحديات رياضة السيارات، لكنه يبقى عاملاً يجب أخذه في الاعتبار، لأن صوت المحرك يمثل في النهاية طاقة مهدورة على أية حال.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن صوت سيارات السباق له تأثير عاطفي كبير على المشجعين، فهو جزء من التجربة الحسية التي تجذب الناس إلى الرياضة.

لكن المشكلة، ليست في ارتفاع الصوت فقط، بل في طبيعة الصوت نفسه.

فسيارات الفورمولا 1 الحالية ليست صامتة، ويمكن حتى القول أن محركات V8 السابقة كانت مرتفعة الصوت بشكل مبالغ فيه.

سيارة كاديلاك رقم 12 من فريق كاديلاك هيرتز جوتا: ويل ستيفنز، نورمان ناتو الصورة من قبل: JEP

ما يهم هو شخصية المحرك الصوتية إن صح التعبير.

المحركات المزودة بشاحن توربيني لا تقدم نفس الجاذبية التي تمتلكها المحركات ذات التنفس الطبيعي. فعندما يُسأل معظم المشجعين عن أصوات المحركات المفضلة لديهم، فإن الإجابات غالباً ما تتجه نحو محركات V8 أو V10 أو V12.

كما أن أصوات سيارات الثمانينيات ذات الشواحن التوربينية تحمل طابعاً مليئاً بالحنين إلى حقب غابرة، لكنها لا تصل إلى الحدة والنغمة العالية التي كانت تتميز بها المحركات ذات التنفس الطبيعي، والتي كانت أكثر إثارة أيضاً.

المثال من بطولة العالم للتحمل، لأن اختيار الصوت المفضل بين السيارات بنفس مستوى الضجيج قد يقود غالباً إلى محركات مثل كاديلاك V8 أو أستون مارتن V12، لأن شخصية الصوت أهم من مستوى ارتفاعه.

الصوت ليس عاملاً أساسياً – جايك بوكسال-ليج

الصوت ليس العامل الحاسم بالنسبة له، بل يأتي في مرتبة متأخرة جداً مقارنة بعناصر أخرى مثل المنافسة، والسيارات السريعة، وقدرة السائقين على السيطرة على الآلات.

تجربة الفورمولا 1 المثالية أشبه بمشاهدة طيار مقاتلة يناور وسط ظروف صعبة، حيث يكون السائق على حافة فقدان السيطرة، وهذا الشعور هو ما يصنع الإثارة الحقيقية.

لا مانع ضدّ المحركات الحالية، لأنها لا تزال تقدم تجربة صوتية قوية، خصوصاً في أماكن مثل نفق موناكو، حيث ما زالت السيارات تصدر هديراً هائلاً.

لكن إذا كانت الفورمولا 1 تريد صوتاً أعلى، فلا مبرر وراء التركيز تحديداً على محركات V8، لأنها ليست أكثر المحركات إثارة صوتياً في تاريخ البطولة.

صوت الـV8 أقل تعقيداً مقارنة بمحركات V10، التي كانت تقدم طبقات صوتية متعددة تجمع بين النغمات العميقة والصيحات الحادة. بالنسبة لي، كان محرك V10 أشبه بمغنٍ أوبرالي، بينما كان V8 أكثر بساطة.

أما محركات V12، فهي ضمن مستوى آخر تماماً، لأنها كانت تجمع بين القوة والعنف والجمال الموسيقي، خصوصاً أصوات فيراري V12 التي أصبحت جزءاً من هوية الفورمولا 1 عبر عقود.

بالمقابل، فإن المحركات الحالية، سواء أحبها المشجعون أم لا، تمتلك شخصية وقصة ترويها، بينما قد يكون محرك V8 مجرد صوت مرتفع من أجل الصوت فقط.

غيرهارد بيرغر، فيراري 412T1B الصورة من قبل: Motorsport Images

محركات V8 فكرة منطقية، لكن هل تجاوزتها الفورمولا 1؟ - فيليب كليرين

محركات V12 كانت من أكثر المحركات إثارة، كما أن رغبة الفورمولا 1 في الابتعاد عن الصوت الحالي لمحركات V6 الهجينة مفهوم، فهي أقل إثارة من الناحية الصوتية رغم أنها أصبحت أكثر قبولاً مع مرور الوقت.

لكن محركات V8 السابقة لم تكن بنفس روعة محركات V10 التي سبقتها، والتي كانت تقدم صوتاً أكثر حدة وإثارة.

كما أن العودة إلى محركات أكثر صخباً قد تحمل آثاراً جانبية لم يتم التفكير بها بشكل كافٍ.

فمنذ آخر عهد لمحركات V8، تغيرت الفورمولا 1 بشكل كبير:

أصبحت قاعدة المشجعين أصغر سناً وأكثر اختلافاً.

ازدادت نسبة السباقات التي تقام في مناطق حضرية.

أصبحت بعض الحلبات أكثر حساسية تجاه الضوضاء.

هل يريد المشجعون فعلاً محركات V8 تحديداً، أم أنهم فقط يفتقدون الإحساس الصوتي للمحركات القديمة.

العودة إلى V10 أو V12 غير واقعية بسبب الحجم، الوزن، وقلة ارتباطها بصناعة السيارات الحالية، كما أن الفورمولا 1 لن تتخلى عن حلبات الشوارع التي أصبحت جزءاً مهماً من البطولة.

لذلك، ورغم أنني لا أعارض العودة إلى محركات V8 بتنفس طبيعي، لكن هل الفورمولا 1 مستعدة فعلاً للتعامل مع جميع العواقب التي قد تأتي معها.

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في النهاية يمكن القول أن عودة V8 قد تكون خطوة منطقية من ناحية التكلفة والبساطة، لكنها تطرح سؤالاً أكبر: هل يجب أن تعود الفورمولا 1 إلى الماضي بحثاً عن الصوت، أم تستمر في تطوير هوية جديدة تجمع بين التكنولوجيا، الاستدامة، والإثارة؟