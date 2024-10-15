رأي: هل كان بياستري لينضم إلى مرسيدس في المستقبل لو بقي مع ألبين؟
كان أوسكار بياستري مرشحاً في البداية للقيادة مع ألبين، ولكن عندما أعلن الفريق الفرنسي رسمياً عن التعاقد معه، بدأت معركة قانونية ضخمة بين الطرفين.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
موتورسبورت.كوم "برايم"
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بعد كل تلك الأحداث، بات أوسكار بياستري سائقاً لفريق مكلارين. فماذا لو كانت ألبين قد فازت في المعركة؟
بعد فوزه ببطولتي الفورمولا 3 والفورمولا 2 بشكل متتالٍ، أصبح أوسكار بياستري أحد أكثر السائقين اليافعين لفتاً للأنظار في رياضة السيارات، بسبب موهبته الواضحة.
وبعد فوزه في الفورمولا 2، اضطر إلى الانتظار لمدة عام، حيث كانت ألبين تأمل في توقيع عقد مع بياستري مباشرة بعد انتقال فرناندو ألونسو إلى أستون مارتن.
ومع ذلك، كان بياستري قد اتفق بالفعل مع فريق مكلارين التي خرجت منتصرة في عملية التعاقد مع بياستري، ليقود بديلاً عن دانيال ريكاردو في موسم 2023.
من جهة أخرى، تعاقدت ألبين مع سائق ريد بُل بيير غاسلي، وبدأت العمل مع الثنائي إستيبان أوكون وغاسلي.
منذ ذلك الحين، تغيرت حظوظ الفريقين بشكل كامل. حيث أحرز بياستري انتصارين في سباقات الجائزة الكبرى ووصل تسع مرات إلى منصة التتويج.
بينما لم يحقق سائقا ألبين: غاسلي وأوكون سوى منصتَي تتويج. كما أن هناك فارقاً كبيراً في النقاط بين الفريقين.
بالمقابل، قدم الصحفي - وأحد مدراء الفرق السابقين - بيتر وندسور وجهة نظر مثيرة للاهتمام.
حيث أشار إلى أن أوسكار بياستري كان بوسعه التغلب على إستيبان أوكون والانتقال إلى مرسيدس فيما لو بقي في ألبين.
وتكلم وندسور حول موهبة بياستري قائلاً: "لو بقي أوسكار في ألبين، لكان قد تفوق على أوكون وربما أصبح سائقاً لمرسيدس بعد مغادرة لويس هاميلتون".
وأضاف: "هذا لا يعني بالضرورة أنه خيار أفضل من مكلارين، ولكنه ربما كان سيشارك إلى جانب جورج راسل في مرسيدس، وكان ذلك ليشكّل وضعاً مثيراً جداً للاهتمام".
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