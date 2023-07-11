ذهنية فيراري "الخائفة" وضعت حداً لآمالها في سباق بريطانيا

تأهل شارل لوكلير وزميله كارلوس ساينز بالمركزين الرابع والخامس، لكنهما تراجعا في سباق سيلفرستون إلى المركزين التاسع والعاشر، خاصة بعد أن تأثر سباقهما بسيارة الأمان التي منحت سائقي المقدمة وقفة صيانة مجانية.

لكن فاسور يرى بأن هناك عوامل أخرى كانت عائقاً أمام الفريق، حيث لم تحصل فيراري على ما يكفي من البيانات يوم الجمعة حين لم يشارك لوكلير في التجارب الحرة الثانية بسبب مشكلة في سيارته.

بالتالي أخطأ المهندسون في تقدير معدلات التآكل لإطارات بيريللي الجديدة، والتي تم تقديمها في سيلفرستون.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بدءاً من المركزين الرابع والخامس، كان لدينا توقع بعض التصفيات بأننا قادرون على تحقيق نتيجة أفضل بكثير".

وأكمل: "لكن علينا النظر بعمق في الجولة بأكملها وليس السباق فقط. أعتقد بأننا لم نكمل برنامجنا يوم الجمعة، فقط على إطارات سوفت، لأن شارل بقي في المرآب. وكنا خائفين بعض الشيء من معدلات التآكل".

واسترسل: "ربما اتبعنا مقاربة أكثر حذراً من اللازم في إدارة الإطارات ولم نضغط بما يكفي".

واستكمل: "كما أن سيارة الأمان لم تكن لصالحنا. علينا التفكير فيما يمكننا تغييره. بصراحة، أعتقد أنه كان بوسعنا الضغط بشكل أكبر".

وتعليقاً على الوقفة المبكرة لـ لوكلير في اللفة 18، قال فاسور: "كنا نتنافس مع راسل وكنا نعتقد بأنه سيدخل المنصة، ومن ثم سيكون علينا منافسته من جديد".

وأكمل: "بالتأكيد، بعد السباق من السهل القول بأنه كان بوسعنا إطالة فترة بقائه على المسار والضغط أكثر على تلك الإطارات".

وتابع: "لكنني أعتقد أننا خسارتنا لم تكن في تلك المرحلة من السباق، بل حين انتقل إلى إطارات هارد أكملنا 10 أو 12 لفة قبل سيارة الأمان ولم نعانِ من أيّ تآكل وبالتالي كان بوسعه الضغط أكثر".

وأردف: "لم نقدر معدلات التآكل بشكل صحيح. وهذا بسبب يوم الجمعة وليس بسبب السباق".

كما أكد فاسور أن أهم النواحي التي تركز عليها فيراري في تحديثاتها الأخيرة تتمحور حول تحسين معدلات التآكل.