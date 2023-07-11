ذهنية فيراري "الخائفة" وضعت حداً لآمالها في سباق بريطانيا
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأن أداء الحصان الجامح تأثر عبر اتباع مقاربة محافظة، حيث كان الفريق "خائفاً بعض الشيء" حيال تآكل الإطارات.
تأهل شارل لوكلير وزميله كارلوس ساينز بالمركزين الرابع والخامس، لكنهما تراجعا في سباق سيلفرستون إلى المركزين التاسع والعاشر، خاصة بعد أن تأثر سباقهما بسيارة الأمان التي منحت سائقي المقدمة وقفة صيانة مجانية.
لكن فاسور يرى بأن هناك عوامل أخرى كانت عائقاً أمام الفريق، حيث لم تحصل فيراري على ما يكفي من البيانات يوم الجمعة حين لم يشارك لوكلير في التجارب الحرة الثانية بسبب مشكلة في سيارته.
بالتالي أخطأ المهندسون في تقدير معدلات التآكل لإطارات بيريللي الجديدة، والتي تم تقديمها في سيلفرستون.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بدءاً من المركزين الرابع والخامس، كان لدينا توقع بعض التصفيات بأننا قادرون على تحقيق نتيجة أفضل بكثير".
وأكمل: "لكن علينا النظر بعمق في الجولة بأكملها وليس السباق فقط. أعتقد بأننا لم نكمل برنامجنا يوم الجمعة، فقط على إطارات سوفت، لأن شارل بقي في المرآب. وكنا خائفين بعض الشيء من معدلات التآكل".
واسترسل: "ربما اتبعنا مقاربة أكثر حذراً من اللازم في إدارة الإطارات ولم نضغط بما يكفي".
واستكمل: "كما أن سيارة الأمان لم تكن لصالحنا. علينا التفكير فيما يمكننا تغييره. بصراحة، أعتقد أنه كان بوسعنا الضغط بشكل أكبر".
وتعليقاً على الوقفة المبكرة لـ لوكلير في اللفة 18، قال فاسور: "كنا نتنافس مع راسل وكنا نعتقد بأنه سيدخل المنصة، ومن ثم سيكون علينا منافسته من جديد".
وأكمل: "بالتأكيد، بعد السباق من السهل القول بأنه كان بوسعنا إطالة فترة بقائه على المسار والضغط أكثر على تلك الإطارات".
وتابع: "لكنني أعتقد أننا خسارتنا لم تكن في تلك المرحلة من السباق، بل حين انتقل إلى إطارات هارد أكملنا 10 أو 12 لفة قبل سيارة الأمان ولم نعانِ من أيّ تآكل وبالتالي كان بوسعه الضغط أكثر".
وأردف: "لم نقدر معدلات التآكل بشكل صحيح. وهذا بسبب يوم الجمعة وليس بسبب السباق".
كما أكد فاسور أن أهم النواحي التي تركز عليها فيراري في تحديثاتها الأخيرة تتمحور حول تحسين معدلات التآكل.
فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون
فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون
لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي
لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي لوكلير: رسالة اللاسلكي حول ساينز "أكثر عدائية" مما كان ينبغي
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق
عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق
ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد
ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد ألفا تاوري تتجه لاستبدال دي فريز لما تبقى من موسم 2023 في الفورمولا واحد
ذهنية فيراري "الخائفة" وضعت حداً لآمالها في سباق بريطانيا
ذهنية فيراري "الخائفة" وضعت حداً لآمالها في سباق بريطانيا ذهنية فيراري "الخائفة" وضعت حداً لآمالها في سباق بريطانيا
مكلارين تشرح سبب وضع نوريس على إطارات هارد في سباق بريطانيا
مكلارين تشرح سبب وضع نوريس على إطارات هارد في سباق بريطانيا مكلارين تشرح سبب وضع نوريس على إطارات هارد في سباق بريطانيا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.