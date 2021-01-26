دي نيرو وبويغا بطلا فيلم نتفلكس الجديد الذي تدور أحداثه في عالم الفورمولا واحد

الفيلم الذي سيكون بعنوان "ذي فورمولا" سيدور حول سائق فورمولا واحد أمريكي يتورّط مع المافيا ويُجبر على العمل كسائق هروب من أجل إنقاذ عائلته.

وسيكون هذا العمل من تأليف، إخراج وإنتاج غيرارد ماكموراي، الذي سبق وعمل على فيلم "برننغ ساندز"، الذي أنتجته نتفلكس وترشّح لجائزة "غراند جوري" ضمن مهرجان ساندانس في 2017، وكذلك جائزة "ذي فرست بيرج" في 2019.

وقد أنشأ ماكموراي مؤخرًا شركة إنتاج، والتي يقول بأنّها "تطوّر وتنتج أفلامًا ذات قصص ممتعة ومثيرة أبطالها من ذوي الأصول السوداء موجّهة إلى الجمهور السائد للسينما والتلفزيون".

هذا ويتضمّن المنتجون الآخرون للعمل دي نيرو وشريكيه المقربين بيري ويلش (الذي عمل مع المخرج الأسطوري مارتن سكورسيزي ضمن فيلم نتفلكس الشهير "ذي آيرشمان") وجاين روزينثال (المنتجة التي تتضمن أعمالها أفلامًا مثل "ذي آيرشمان وبوهيميان رابسودي").

ولم يتم الكشف سوى عن تفاصيل قليلة بشأن فيلم "ذي فورمولا" حتى الآن، لكنّ ماكموراي تحدث عن إطار القصة ضمن منشور له على إنستاغرام يوم أمس الإثنين.

حيث قال: "من الرائع رؤية تلك الفكرة التي راودتني تتشكّل في عمل أقوم بكتابته وإخراجه وإنتاجه".

وأضاف: "شركتي الجديدة للإنتاج تتعاون مع ترايبكا فيلمز ونتفلكس من أجل أن تجلب لكم فيلمًا أصليًا رائعًا سيصدر قريبًا يُدعى «ذي فورمولا» من بطولة اثنين من الممثلين المفضلين لدي، جون بويغا وروبرت دي نيرو".

وأكمل: "إنّها قصة شاب من ديترويت يصبح نجم سباقات دولي في عالم الفورمولا واحد تحت لواء معلّمه الذي تربطه علاقات قديمة بالعصابات".

ومن المقرر أن يكون ذلك الفيلم الأوّل في هوليوود الذي تدور أحداثه في عالم سباقات الجائزة الكبرى الحديث منذ فيلم "بوبي ديرفيلد"، الذي كان من بطولة آل باتشينو وتضمّن مشاهد تم تصويرها خلال مجريات موسم 1976.