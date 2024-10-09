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دي ميو الرئيس التنفيذي لدى رينو: "لست غبياً، لن أبيع ألبين"

قال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لدى رينو أنه سيكون من "الغباء" أن يبيع المصنّع الفرنسي، فريقه ألبين الذي يشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لوكا دي ميو، المدير التنفيذي لدى رينو

لوكا دي ميو، المدير التنفيذي لدى رينو

الصورة من قبل: مايكل بوتس/ صور موتورسبورت

بعد أسابيع من التكهنات، قررت رينو التخلي عن مشروع محركاتها للحقبة المقبلة في الفورمولا واحد والتي تبدأ من موسم 2026، بالتالي ستتوقف عن تقديم وحدات الطاقة لفريقها ألبين بنهاية 2025.

وجاء هذا القرار بعد الكثير من التكهنات حيال رغبة رينو ببيع فريق ألبين.

وتزايدت الشائعات في بداية العام بعد إعادة جلب فلافيو برياتوري - مدير الفريق السابق - وتعيينه مستشاراً خاصاً.

لكن دي ميو أوضح أن أخبار بيع الفريق عارية عن الصحة.

فقال في تصريح لـ "L'Equipe": "تلك الشائعات عارية عن الصحة تماماً. لم نقم بجلب برياتوري كي نبيع ألبين".

وأكمل: "أنا أدرك إيجابيات التواجد في الفورمولا واحد. فلافيو يقع في قلب إعادة إحياء هذا المشروع. نحن نعيد هيكلة الفريق ونجدد التركيز في إنستون".

وأردف: "أتلقى اتصالات من الكثيرين الذين يريدون دخول الفورمولا واحد. لكنني لن أبيع فريق ألبين، أنا لست غبياً!".

وتابع: "التواجد في الفورمولا واحد مفيد جداً لعلامة ألبين. يمنحها المصداقية بين محبي السباقات. لا نحتاج للمال".

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وسيتم تحويل المصنع في "فيري-شاتيون" إلى مركز هندسي متطور لمجموعة رينو، وهو قرار يقول دي ميو إنه "يحزنه" ولكنه ضروري.

حيث قال دي ميو لصحيفة "ليكيب": "هذا الموضوع عاطفي جداً بالنسبة لي أيضاً. إنه يسبب لي بالحزن الشديد، لكن هذا هو نتيجة شهور من المتابعة".

وأكمل: "لكن في وظيفتي لا يمكنني التفكير كأحد المعجبين. أنا مدير. أنا رئيس شركة مدرجة. وللأسف، هذا يعني أنه يجب علي إعادة التفكير في مشروع الفورمولا 1 من أجل الفوز".

وأردف: "ثم عليك أن تبدأ بالنظر إلى ما يمكنك تغييره على المدى القصير".واستكمل: "أصبح الفريق غير مرئي في السنوات الأخيرة. إذا استمر هذا الحال لمدة سنتين إضافيتين لخرج المشروع بأكمله عن السيطرة. نحن في حالة تدهور منذ ثلاثة مواسم. كان يجب القيام بشيء ما حيال ذلك. لحسن الحظ، يأتي معظم المعجبين من أجل فريق السباقات وليس من أجل المحرك".

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