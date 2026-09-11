انضم فرناندو ألونسو إلى أستون مارتن في عام 2023، ليصبح زميلًا لـ لانس سترول.

وخلال هذه الفترة، تأخر سترول عن ألونسو بنتيجة 89-15 في التجارب التأهيلية، كما كان متأخرًا عنه بفارق 335-131 نقطة.

ومع تقدم ألونسو في العمر واكتساب سترول مزيدًا من الخبرة، لم تتغير المقارنة بينهما بشكل كبير. وفي موسم 2026، يتفوق ألونسو في المتوسط بفارق 0.3 ثانية في التجارب التأهيلية.

ومع ذلك، تحدث بيدرو دي لا روسا بإيجابية كبيرة عن سترول خلال أحدث حلقات البودكاست.

حيث قال سائق الفورمولا 1 السابق: "لانس سريع بشكل مذهل".

وأضاف: "لأنني أعتمد على البيانات، فإنني أستمتع حقًا بتحليل البيانات. أحب أن أرى أين يكون أحد السائقين أسرع من الآخر".

وأكمل: "لانس يكاد يكون لا يُقهر على العديد من الحلبات وفي العديد من المنعطفات".

وتابع: "لا يمكنك قول شيء مثل: 'لانس أفضل في المنعطفات عالية السرعة، بينما فرناندو أفضل هنا.' فكلاهما متوازن للغاية في مواجهة الآخر".

لانس سترول، أستون مارتن وفرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

وأكد دي لاروسا بأن لانس ورغم سرعته، لكنه يرتكب بعض الأخطاء الطفيفة التي قد تؤثر على كامل الجولة.

حيث قال: "لانس سريع للغاية في كل أنواع المنعطفات. الأمر ببساطة أنه يرتكب أحيانًا أخطاء في التجارب التأهيلية أو يواجه مشاكل بسيطة تؤثر على عطلة نهاية الأسبوع بأكملها".

وأكمل: " هنا تكمن نقطة ضعفه. أحيانًا لا يتمكن ببساطة من جمع كل شيء معًا في التجارب التأهيلية".

وتابع: "لكنه ينجح أحيانًا في القيام بذلك خلال التجارب التأهيلية ويتفوق على فرناندو. وفي نهاية المطاف، نحن نتحدث عن فرناندو ألونسو".

وأضاف: "وتيرته في السباقات مثيرة للإعجاب أيضًا. إنه جيد جدًا في إدارة الإطارات".

واختتم: "أعتقد أن لانس سائق لا يحصل على التقدير الذي يستحقه. عندما نحسن السيارة ونجعل استخدامها أسهل قليلًا على السائق، فإنه يكون سريعًا بقدر فرناندو. ليس لدي أي شك في ذلك".