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دي لا روسا: أدركت أن هاميلتون يمثّل "تهديدًا كبيرًا" منذ طلعته الثانية في أولى تجاربه

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دي لا روسا: أدركت أن هاميلتون يمثّل "تهديدًا كبيرًا" منذ طلعته الثانية في أولى تجاربه
21-03-2020

كشف بيدرو دي لا روسا زميل هاميلتون السابق في مكلارين أنّ بطل العالم ستّ مرّات استغرق طلعتين فقط ضمن أوّل اختبار له في الفورمولا واحد على حلبة سلفرستون كي يُظهر لمنافسيه أنّه سيشكّل لهم "مشكلة كبيرة".

حصل بطل العالم البريطاني على أوّل اختبار له ضمن تجارب رسمية من خلال مكلارين في سبتمبر/أيلول 2006، بعد أيام قليلة من تتويجه ببطولة جي بي 2.

في ذلك الوقت، كان سائق مكلارين دي لا روسا يأمُل الحفاظ على مقعده مع الحظيرة البريطانية لموسم 2007، وكان يخوض تلك التجارب بجوار هاميلتون.

بالحديث الآن عن تلك الأحداث، قال دي لا روسا أنّ رأيه في هاميلتون تغيّر تمامًا في الطلعة الثانية التي أجراها سائق مرسيدس الحالي.

فقال: "عند هذه اللحظة تغيّر رأيي تمامًا. كنّا نختبر هناك على سيارتين، وكانت تلك مرّته الأولى على الإطلاق التي يختبر فيها سيارة فورمولا واحد. قام بطلعة، وكان بعيدًا للغاية وبطيئًا. أذكر حينها عندما نظرت إلى بياناته مع فيليب برو، مهندسي للسباق في ذلك الوقت، والذي قال لي «ذلك الفتى يحتاج أن يتحسّن كثيرًا على مدار الأعوام المُقبلة. أمامه طريق طويلة، لكنّه سيكون جيّدًا، لكن علينا منحه الوقت» وكلام آخر على هذه الشاكلة".

وأضاف: "قلت له نعم أكيد يحتاج إلى تحسين. وقمت بطلعتي وعدت ونظرت إلى الآزمنة لأجد بأنّ لويس كان الأسرع. كان الأسرع في الطلعة الثانية له على الإطلاق على سيارة فورمولا واحد، حيث نظرت إلى البيانات وقلت «ماذا حدث؟» ليردوا علي: «حسنًا، لقد منحناه إطارات جديدة»".

وتابع: "نظرت في البيانات مُجددًا، وكان لويس سريعًا للغاية في منعطفات كوبس، بيكتس، ماغوتس ... عندها فقط أدركت قدرات لويس هاميلتون. فقط من خلال النظر إلى البيانات لبضع ثوانٍ أدركت أننا سنواجه مشكلة كبيرة".

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وقال دي لا روسا أنّ سرعان ما بات واضحًا أنّ هاميلتون سيتمّ اختياره بدلًا عنه لمجاورة فرناندو ألونسو في 2007، لكنّه قال أنّه لم يشعر بأيّة مرارة من ذلك.

"كانت تلك تجاربه الأولى على الإطلاق في الفورمولا واحد، وطلعته الثانية في سلفرستون، وأدركت أنّ ذلك الفتى سريع جدًا جدًا" قال دي لا روسا.

وأكمل: "لقد رأيت العديد من السائقين في حياتي، وجاورت الكثير من السائقين الجيّدين، وأفتخر جدًا بذلك، لكنّني عندما رأيت لويس، قلت «واو، هذا مميز للغاية». ومن ثمّ عندما انتهى الموسم، علمت أنّ لويس هو من سيتواجد على ذلك المقعد وكذلك أنّ الفريق وقّع مع فرناندو".

واختتم: "كنت سعيدًا بذلك، كوني قلت في نفسي، إذا ما تواجدت في وضع رون (دينيس، مدير الفريق)، أو مارتن ويتمارش، كنت لاتّخذ ذات القرار، لأن لويس كان سريعًا بشكل مذهل وفرناندو كما نعلم جميعًا، عملاق".

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