دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو
يواجه نيك دي فريز سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو تلقاه دي فريز لدعم مسيرته في فئات الناشئين.
دي فريز سيخوض أولى مواسمه في الفورمولا واحد هذا العام مع ألفا تاوري بعدما وقع عقدًا ليحل مكان بيير غاسلي إثر انتقال الفرنسي إلى صفوف ألبين.
وبعمر الـ 27 سيكون دي فريز أحد أكبر الناشئين الذين يشاركون بشكل كامل في الفورمولا واحد في السنوات الأخيرة.
لكنه الآن يواجه دعوى قضائية في المحاكم الهولندية من قبل جيرون سكوثورست الذي يزعم بأن سائق ألفا تاوري قد أخفى عنه معلومات وخرق اتفاقات متعلقة بقرض تلقاه الهولندي الشاب في 2018.
ووفقًا لصحيفة اف دي، فإن دي فريز قد تلقى قرض بقيمة 250 ألف يورو من شركة سكوثورست الاستثمارية "إنفيستراند" للمساعدة في تأمين مقعد له في الفورمولا 2 مع بريما في 2018.
ويُزعم بأن اتفاق الإقراض تضمن فائدة بنسبة 3 بالمئة لكل عام إلى جانب نسبة من الدخل المستقبلي من نشاطات الفورمولا واحد. كما تم الاتفاق على التنازل عن القرض في حال لم يصبح دي فريز سائق فورمولا واحد في 2022.
ودفع دي فريز فوائد بقيمة 190 ألف يورو إلى سكوثورست، لكن ولأنه لم يحصل على عقد فورمولا واحد لموسم 2022، فقد ظن أنه تم التنازل عن القرض وفق الاتفاق.
لكن سكوثورست زعم في المحكمة هذا الأسبوع أن دي فريز لم يقدم المعلومات المطلوبة حيال مكاسبه وتعاقداته خلال فترة القرض، ويطلب الآن أن يحصل على هذه التفاصيل بما فيها تلك المتعلقة بصفقته مع ألفا تاوري في الفورمولا واحد.
كما ضمّن سكوثورست كذلك دوره كسائق اختبار واحتياطي في الفورمولا واحد العام الماضي، والذي شهد عمل دي فريز رسميًا مع مرسيدس يبنما شارك مع الفرق الزبونة عندما طُلب منه ذلك.
في المقابل، نفى دي فريز كافة الادعاءات وصرّح بأنه قدّم كل المعلومات الضرورية حيال عقده إلى سكوثورست.
كما أنه وفقًا للتيليغراف الهولندية فإن محامي دي فريز قد أكّد بأن سائق الفورمولا واحد قد عرض بالفعل دفع الـ 250 ألف يورو فوق الفوائد البالغة 190 ألف يورو والتي دفعها بالفعل، لكن طلبه قوبل بالرفض من سكوثورست.
هذا وادّعى محامي دي فريز ذكلك أن عاملًا آخر في المسألة كان رفض دي فريز باحترام عرض سكوثورست بأن يكون مدير أعماله في الفورمولا واحد.
جديرٌ بالذكر أن الحكم في تلك القضية من المتوقع أن يُعلن في محكمة أمستردام في وقت مبكر من الشهر المُقبل.
أبيتبول يقلل من تكهنات دخول هيونداي عالم الفورمولا واحد ويؤكد أن الراليات هي الأولوية
سباق السعودية للفورمولا واحد بصدد البقاء في جدة حتى 2027 على أقل تقدير
أحدث الأخبار
مرسيدس: شوماخر بمقدوره العودة إلى الفورمولا واحد - حتى مع فريق آخر
تعتقد مرسيدس أن بوسعها مساعدة ميك شوماخر على الفوز بمقعد والعودة إلى الفورمولا واحد، حتى لو سيكون ذلك مع فريق آخر.
سباق السعودية للفورمولا واحد بصدد البقاء في جدة حتى 2027 على أقل تقدير
سيبقى سباق جائزة السعودية الكبرى على حلبة جدة للفورمولا واحد حتى 2027 على أقل تقدير بينما يتواصل العمل على الحلبة الجديدة في القدية.
أوجييه: مونتي كارلو هو أكثر رالي أرغب الفوز به
قال سيباستيان أوجييه أن مونتي كارلو ما يزال أكثر رالي يرغب الفوز به بينما يستهدف تسجيل رقم قياسي بتحقيق الفوز التاسع بالجولة الافتتاحية لبطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو
يواجه نيك دي فريز سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو تلقاه دي فريز لدعم مسيرته في فئات الناشئين.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.