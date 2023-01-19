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دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو

يواجه نيك دي فريز سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو تلقاه دي فريز لدعم مسيرته في فئات الناشئين.

دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو

دي فريز سيخوض أولى مواسمه في الفورمولا واحد هذا العام مع ألفا تاوري بعدما وقع عقدًا ليحل مكان بيير غاسلي إثر انتقال الفرنسي إلى صفوف ألبين.

وبعمر الـ 27 سيكون دي فريز أحد أكبر الناشئين الذين يشاركون بشكل كامل في الفورمولا واحد في السنوات الأخيرة.

لكنه الآن يواجه دعوى قضائية في المحاكم الهولندية من قبل جيرون سكوثورست الذي يزعم بأن سائق ألفا تاوري قد أخفى عنه معلومات وخرق اتفاقات متعلقة بقرض تلقاه الهولندي الشاب في 2018.

ووفقًا لصحيفة اف دي، فإن دي فريز قد تلقى قرض بقيمة 250 ألف يورو من شركة سكوثورست الاستثمارية "إنفيستراند" للمساعدة في تأمين مقعد له في الفورمولا 2 مع بريما في 2018.

ويُزعم بأن اتفاق الإقراض تضمن فائدة بنسبة 3 بالمئة لكل عام إلى جانب نسبة من الدخل المستقبلي من نشاطات الفورمولا واحد. كما تم الاتفاق على التنازل عن القرض في حال لم يصبح دي فريز سائق فورمولا واحد في 2022.

ودفع دي فريز فوائد بقيمة 190 ألف يورو إلى سكوثورست، لكن ولأنه لم يحصل على عقد فورمولا واحد لموسم 2022، فقد ظن أنه تم التنازل عن القرض وفق الاتفاق.

لكن سكوثورست زعم في المحكمة هذا الأسبوع أن دي فريز لم يقدم المعلومات المطلوبة حيال مكاسبه وتعاقداته خلال فترة القرض، ويطلب الآن أن يحصل على هذه التفاصيل بما فيها تلك المتعلقة بصفقته مع ألفا تاوري في الفورمولا واحد.

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كما ضمّن سكوثورست كذلك دوره كسائق اختبار واحتياطي في الفورمولا واحد العام الماضي، والذي شهد عمل دي فريز رسميًا مع مرسيدس يبنما شارك مع الفرق الزبونة عندما طُلب منه ذلك.

في المقابل، نفى دي فريز كافة الادعاءات وصرّح بأنه قدّم كل المعلومات الضرورية حيال عقده إلى سكوثورست.

كما أنه وفقًا للتيليغراف الهولندية فإن محامي دي فريز قد أكّد بأن سائق الفورمولا واحد قد عرض بالفعل دفع الـ 250 ألف يورو فوق الفوائد البالغة 190 ألف يورو والتي دفعها بالفعل، لكن طلبه قوبل بالرفض من سكوثورست.

هذا وادّعى محامي دي فريز ذكلك أن عاملًا آخر في المسألة كان رفض دي فريز باحترام عرض سكوثورست بأن يكون مدير أعماله في الفورمولا واحد.

جديرٌ بالذكر أن الحكم في تلك القضية من المتوقع أن يُعلن في محكمة أمستردام في وقت مبكر من الشهر المُقبل.

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دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو
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دي فريز يواجه دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو

يواجه نيك دي فريز سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد دعوى قضائية من أحد أقطاب العقارات في هولندا حول قرض بقيمة 250 ألف يورو تلقاه دي فريز لدعم مسيرته في فئات الناشئين.

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