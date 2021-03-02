دي فريز ينضم إلى فاندورن بدور السائق الاحتياطي لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد 

بدأت التكهنات بعلاقة محتملة بين دي فريز ومرسيدس بعد تحقيقه لقب بطولة الفورمولا 2 لموسم 2019، حيث وقع مع العلامة الألمانية ليشارك ضمن صفوف فريقها في الفورمولا إي قبل موسم 2019-2020.

وأحرز الهولنديّ أول فوز له في البطولة الكهربائية خلال السباق الافتتاحي للموسم السابع على أرض حلبة الدرعية.

وتستعين مرسيدس كذلك بالبلجيكي فاندورن، السائق السابق في الفورمولا واحد، وكذلك بخدمات إستبيان غوتيريز، كسائقين احتياطيين.

لكن السهام الفضية كشفت مؤخراً عن الاستعانة بخدمات دي فريز كذلك لهذا الموسم.

حيث جاء في بيان نُشر على هامش حدث الكشف عن سيارة 2021 الجديدة: "لدينا تشكيلة قوية للغاية من السائقين الاحتياطيين لموسم 2021، مع مواصلة ستوفيل فاندورن عمله إلى جانب زميله في الفورمولا إي، نيك دي فريز".

ويعتبر هذا أول دور رسمي للهولندي في الفورمولا واحد، حيث كان قد عمل كسائق تطوير مع مكلارين عندما كان جزءاً من برنامجها للناشئين.

يشار إلى أن دي فريز يمتلك ما يكفي من النقاط ضمن رخصته الخاصة "سوبر لايسنس"، ما يسمح له بالمشاركة في الفورمولا واحد، حيث جمع كامل النقاط المطلوبة مرة واحدة حين فاز بلقب الفورمولا 2 عام 2019.