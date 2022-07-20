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دي فريز يُعوّض هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

سيقود نيك دي فريز السائق الاحتياطي لفريق مرسيدس في الفورمولا واحد لصالح السهام الفضيّة خلال التجارب الحرّة الأولى من جائزة فرنسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

دي فريز يُعوّض هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى في فرنسا

كجزء من القوانين الرياضيّة لموسم 2022، يجب على كلّ فريق الاستعانة بسائقَين ناشئين خلال حصّتَي تجارب حرّة أولى خلال هذا الموسم.

وسيمنح فريق مرسيدس الحصّة الأولى هذا العام لسائقه الاحتياطي دي فريز الذي سيختبر سيارة "دبليو13" على حلبة بول ريكار يوم الجمعة.

وضمن تقديم الفريق لعطلة نهاية هذا الأسبوع، قال توتو وولف مدير الفريق: "سيُعوّض نيك لويس في الحصّة الأولى نهاية هذا الأسبوع كجزء من حصّتي السائقين اليافعين هذا العام".

وأردف: "لذا نتطلّع قدمًا لرؤية ما سيفعله".

وسيحصل دي فريز بالتالي على ظهوره الثاني في عطلة نهاية أسبوع هذا العام، وذلك بعد تسجيل مشاركته الأولى بديلًا عن أليكسندر ألبون في ويليامز خلال جائزة إسبانيا الكبرى.

كما شارك الهولندي في تجارب أبوظبي للسائقين اليافعين لصالح مرسيدس في 2020.

ويُنافس دي فريز في بطولة الفورمولا إي التي أحرز لقبها العام الماضي، لكنّه يتواجد في المركز الثامن حاليًا، كما سبق له التتويج بلقب الفورمولا 2 في 2019.

وتدخل مرسيدس جولة فرنسا ما قبل الأخيرة قبل العطلة الصيفيّة على خلفيّة تأدية قويّة في النمسا، حيث أحرز خلالها هاميلتون منصّة تتويجه الثالثة على التوالي أمام زميله جورج راسل الذي حلّ رابعًا.

ودفع ذلك كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لترشيح مرسيدس لتكون ضمن دائرة المنافسة على الفوز في جولة بول ريكار.

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