دي فريز يُعوّض ألبون المريض في بقيّة جائزة إيطاليا الكبرى
سيُسجّل نيك دي فريز مشاركته الأولى في بطولة العالم للفورمولا واحد مع فريق ويليامز نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة إيطاليا الكبرى بعد انسحاب أليكسندر ألبون المريض بالتهاب الزائدة الدوديّة.
تمّ إدراج الهولندي، الذي قاد في التجارب الحرّة الأولى لصالح أستون مارتن أمسٍ الجمعة، في اللحظات الأخيرة بديلًا عن ألبون المريض صباح اليوم السبت.
وجاء في بيانٍ من ويليامز: "يُمكن لفريق ويليامز أن يُؤكّد أنّه بعد أن شعر أليكسندر ألبون بأنّه ليس على ما يرام هذا الصباح وبعد حصوله على استشارة طبيّة من فيا والمستشفى المحلي، فإنّه سيخضع الآن لعلاجٍ للالتهاب الزائدة الدوديّة".
وأكمل: "وبناءً على ذلك فيُمكننا أن نؤكّد أنّ نيك دي فريز السائق الاحتياطي للفريق سيقود عوضًا عن أليكس في بقيّة مجريات جائزة إيطاليا الكبرى. أليكس في معنويّات جيّدة ويتمنى له الفريق شفاءً سريعًا".
وكان دي فريز قد لعب دور السائق الاحتياطي لمرسيدس وفرقها الزبونة هذا الموسم.
وفي ظلّ ضغطه لتأمين مقعد تسابق دائمٍ له في 2023، ساعدت مرسيدس على تأمين مشاركته في عددٍ من حصص التجارب الحرّة أيّام الجمعة.
إذ قاد سيارة ويليامز في جائزة إسبانيا الكبرى، بينما قاد سيارة مرسيدس في بول ريكار عوضًا عن لويس هاميلتون.
وجاءت مشاركته بالأمس مع أستون مارتن لتمنحه فرصة اختبار سيارة ثالثة مختلفة في هذا الموسم.
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