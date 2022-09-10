تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / هورنر يُشير إلى أنّ هوندا قد تُساعد ريد بُل في مشروع وحدات الطاقة التالي / ريد بُل تشرح خسارتها للسرعة القصوى في مونزا
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار عاجلة

دي فريز يُعوّض ألبون المريض في بقيّة جائزة إيطاليا الكبرى

سيُسجّل نيك دي فريز مشاركته الأولى في بطولة العالم للفورمولا واحد مع فريق ويليامز نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة إيطاليا الكبرى بعد انسحاب أليكسندر ألبون المريض بالتهاب الزائدة الدوديّة.

دي فريز يُعوّض ألبون المريض في بقيّة جائزة إيطاليا الكبرى

تمّ إدراج الهولندي، الذي قاد في التجارب الحرّة الأولى لصالح أستون مارتن أمسٍ الجمعة، في اللحظات الأخيرة بديلًا عن ألبون المريض صباح اليوم السبت.

وجاء في بيانٍ من ويليامز: "يُمكن لفريق ويليامز أن يُؤكّد أنّه بعد أن شعر أليكسندر ألبون بأنّه ليس على ما يرام هذا الصباح وبعد حصوله على استشارة طبيّة من فيا والمستشفى المحلي، فإنّه سيخضع الآن لعلاجٍ للالتهاب الزائدة الدوديّة".

وأكمل: "وبناءً على ذلك فيُمكننا أن نؤكّد أنّ نيك دي فريز السائق الاحتياطي للفريق سيقود عوضًا عن أليكس في بقيّة مجريات جائزة إيطاليا الكبرى. أليكس في معنويّات جيّدة ويتمنى له الفريق شفاءً سريعًا".

وكان دي فريز قد لعب دور السائق الاحتياطي لمرسيدس وفرقها الزبونة هذا الموسم.

وفي ظلّ ضغطه لتأمين مقعد تسابق دائمٍ له في 2023، ساعدت مرسيدس على تأمين مشاركته في عددٍ من حصص التجارب الحرّة أيّام الجمعة.

إذ قاد سيارة ويليامز في جائزة إسبانيا الكبرى، بينما قاد سيارة مرسيدس في بول ريكار عوضًا عن لويس هاميلتون.

وجاءت مشاركته بالأمس مع أستون مارتن لتمنحه فرصة اختبار سيارة ثالثة مختلفة في هذا الموسم.

المشاركات
التعليقات
هورنر يُشير إلى أنّ هوندا قد تُساعد ريد بُل في مشروع وحدات الطاقة
المقال السابق

هورنر يُشير إلى أنّ هوندا قد تُساعد ريد بُل في مشروع وحدات الطاقة
المقال التالي

ريد بُل تشرح خسارتها للسرعة القصوى في مونزا

ريد بُل تشرح خسارتها للسرعة القصوى في مونزا

أحدث الأخبار

فيرشتابن يُقلّل من شأن صافرات استهجان الجماهير في إيطاليا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُقلّل من شأن صافرات استهجان الجماهير في إيطاليا

قال ماكس فيرشتابن أنّ صافرات الاستهجان بعد فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى "لن تُفسد يومه" بعد تعبير الجماهير عن إحباطها حيال طريقة انتهاء السباق.

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022

وضع ماكس فيرشتابن يدًا على كأس بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2022 بعد انتصاره في مونزا من خلال أداءٍ رائع من ريد بُل.

"فيا" تشرح سبب انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى خلف سيارة الأمان
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى خلف سيارة الأمان

شرحت "فيا" سبب عدم استئنافها لسباق جائزة إيطاليا الكبرى الذي انتهى خلف سيارة الأمان اليوم الأحد، ما أمّن الفوز لصالح ماكس فيرشتابن.

هورنر: كان هناك وقت كافٍ لاستئناف سباق مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: كان هناك وقت كافٍ لاستئناف سباق مونزا

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه كان ليكون هناك وقتٌ كافٍ لإعادة انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد الذي انتهى خلف سيارة الأمان.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.