دي فريز يعترف بأن التكهنات حيال مقعده في الفورمولا واحد "غير صادمة"

بطل الفورمولا 2 يحتل المركز الأخير ضمن ترتيب بطولة السائقين إلى جانب لوغان سارجانت ناشئ ويليامز، حيث لم ينجح هذان السائقان بتسجيل أية نقاط بعد مرور 5 جولات في موسم 2023 الجاري.

وظهرت عدة شائعات وتكهنات تشير إلى إمكانية استبدال دي فريز، بالفائز بثمانية سباقات دانيال ريكاردو بعد أن أجرى قياسات لمقعد سيارة ألفا تاوري.

وكذلك الحال وردت تقارير على لسان هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات تشير إلى أن جائزة إسبانيا الكبرى هي آخر فرصة أمام الهولندي الشاب لتحسين وتيرته، لكن هذه التقارير صدرت قبل إلغاء جائزة إيمليا رومانيا الكبرى بسبب الفيضانات الغزيرة.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة موناكو الكبرى، شدد دي فريز على أن التكهنات الأخيرة "لم تكن صادمة" بالنسبة له.

فقال: "نعم، أشعر بأن مقعدي آمن. لكن تلك التكهنات ليست صادمة بالنسبة لي. إنها طبيعية. هذه هي الرياضة، وهناك على الدوام أمور كهذه في ريد بُل وفي الفورمولا واحد. لا أعتقد حقاً بأن هناك اختلافاً في الوضع مقارنة ببداية الموسم".

وأكمل: "عليك على الدوام تقديم الأداء المطلوب. هذا ما كان عليه الوضع طوال مسيرتي".

وتابع: "كسائق، أنت تصارع للبقاء، أنت بحاجة على الدوام لمواصلة مسيرتك بنجاح للأمام. ذلك طبيعي. هكذا هو الحال على الدوام".

وأوضح دي فريز إلى أنه يحاول تفادي التقارير تلك، لكن المغزى منها قد وصله، مشيراً إلى أن اتساع جمهور الفورمولا واحد ألقى المزيد من الضوء على موقعه ضمن ألفا تاوري.

فقال: "بصراحة، لا أعتقد أن هناك أي ضغوطات إضافية في أي وقت. الفارق الوحيد هو أن الفورمولا واحد تمتلك الكثير من الشعبية".

وأكمل: "خاصة حين يكون هناك فارق ما، تبدأ التكهنات. ذلك هو الفارق الأكبر مقارنة بالبطولات الأخرى. لكن لناحية العمل، فإن على الجميع القيام بعملهم المطلوب وتقديم الأداء المتوقع".

يشار إلى أن دي فريز تعرض لعدة حوادث: في تصفيات أذربيجان، قبل أن يرتطم بالحائط خلال السباق وينسحب. كما تعرض لحادثة مع لاندو نوريس سائق مكلارين في ميامي.

"بالتأكيد، أعتقد أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء. أنا أعترف بذلك بشكل صريح" قال دي فريز.

وأكمل: "أعتقد كذلك أن وتيرتي كانت قوية في لحظات معينة، وذلك أمر مشجع يمنحني بعض الثقة".

واختتم: "لكنني لم أتمكن من جمع كل شيء نحو نتيجة جيدة بعد. لكنني أعتقد بأن السرعة موجودة".