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دي فريز يتصدّر اليوم الأوّل من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

تصدّر نيك دي فريز جدول الأزمنة خلال اليوم الأوّل من تجارب ما بعد موسم الفورمولا واحد في أبوظبي لصالح مرسيدس في الوقت الذي سجّل فيه فالتيري بوتاس ظهوره الأوّل مع ألفا روميو.

دي فريز يتصدّر اليوم الأوّل من تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

شارك دي فريز بطل الفورمولا إي كسائق مرسيدس اليافع في التجارب على حلبة مرسى ياس التي اقتُسمت بين الناشئين على سيارات هذا العام وسائقي الفورمولا واحد الحاليين على سيارات مهجّنة لاختبار إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا للعام المقبل.

وسجّل دي فريز الزمن الأسرع البالغ 1:23.194 دقيقة في الدقائق الـ 30 الأخيرة من اليوم ليظفر بالصدارة بفارق 1.3 ثانية عن ليام لاوسون سائق ألفا تاوري الذي سجّل ظهوره الأوّل على متن سيارة فورمولا واحد.

أمّا أوسكار بياستري بطل الفورمولا 2 والسائق الاحتياطي لفريق ألبين فقد أكمل يومه ثالثًا على بُعد 0.006 ثانية فقط عن لاوسون، بينما أكمل باتريسيو أوارد الفائز بسباقٍ في الإندي كار أكثر من مسافة سباقَين في طريقه للمركز الرابع لصالح مكلارين، حيث كانت هذه التجارب جائزة له لفوزه الأوّل في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.

وظهر بوتاس وغوانيو تشو للمرّة الأولى مع ألفا روميو اليوم الثلاثاء، حيث سمحت مرسيدس لبوتاس بالمشاركة في التجارب مع فريقه الجديد لموسم 2022 وقاد السيارة المهجّنة.

أمّا تشو فقد حلّ خامسًا أمام يوري فيبس ناشئ ريد بُل الذي تسبّب في ثلاثة أعلام حمراء أوقفت مجريات الثلاثاء بعد انزلاقه في المنعطف الـ 14 وإلحاقه ضررًا بالسيارة.

أمّا نيك ييلولي سائق محاكاة أستون مارتن فقد حلّ سابعًا أمام دانيال ريكاردو الذي كان أفضل السائقين الحاليين على متن سيارة مهجّنة بإطارات 2022، وكان على بُعد 1.6 ثانية من زمن أوارد على سيارة مكلارين الطبيعيّة. كما تسبّب ريكاردو في العلم الأحمر الأوّل في اليوم خلال الساعة الثانية.

وذهب المركز التاسع إلى لانس سترول سائق أستون مارتن، في حين أكمل روبرت شفارتزمان ترتيب العشرة الأوائل بعد مشاركته في فترة ما بعد الظهر لصالح فيراري. واقتسم اليافع مجريات سيارة اليافعين مع أنطونيو فوكو الذي اختبر السيارة المهجّنة كذلك بعد أن قادها شارل لوكلير في الفترة الصباحيّة، وحلّ في المركز الـ 11.

وأكمل بوتاس يومه في المركز الـ 12 أمام فوكو ويوكي تسونودا، بينما استمتع لوغان سارجنت بقيادته الأولى لسيارة فورمولا واحد مع ويليامز ليحلّ في المركز الـ 15.

وذهب المركز الـ 16 إلى إستيبان أوكون الذي تقدّم على ماكس فيرشتابن، الذي سجّل ظهوره الأوّل على الحلبة كبطلٍ للعالم لصالح ريد بُل. وتبعه جورج راسل الذي يخوض التجارب مع مرسيدس خلال اليومين على متن السيارة المهجّنة قبل انضمامه إلى الفريق بشكلٍ كامل لموسم 2022.

ولن يُشارك فريق ويليامز في مجريات الأربعاء بالنظر إلى عدم امتلاكه لسيارة مهجّنة، وسيشهد اليوم الثاني الاقتصار على السيارات المهجّنة لاختبار الإطارات فحسب.

نتيجة اليوم:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق عدد اللفّات
1 نيك دي فريز مرسيدس 1:23.191   77
2 ليام لاوسن ألفا تاوري 1:24.517 +1.326 125
3 أوسكار بياستري ألبين 1:24.523 +1.332 131
4 باتريسيو أوارد مكلارين 1:24.607 +1.416 92
5 غوانيو تشو ألفا روميو 1:25.142 +1.951 119
6 يوري فيبس ريد بُل 1:25.198 +2.007 97
7 نيم ييلولي أستون مارتن 1:25.333 +2.142 118
8 دانيال ريكاردو مكلارين 1:26.252 +3.061 95
9 لانس سترول أستون مارتن 1:26.579 +3.388 143
10 روبرت شفارتزمان فيراري 1:26.694 +3.503 73
11 شارل لوكلير فيراري 1:26.989 +3.798 87
12 فالتيري بوتاس ألفا روميو 1:27.183 +3.992 127
13 أنطونيو فوكو فيراري 1:27.324 +4.133 146
14 يوكي تسونودا ألفا تاوري 1:27.348 +4.157 131
15 لوغان سارجنت ويليامز 1:27.476 +4.285 92
16 إستيبان أوكون ألبين 1:27.553 +4.362 128
17 ماكس فيرشتابن ريد بُل 1:28.013 +4.822 124
18 جورج راسل مرسيدس 1:28.062 +4.871 132
19 ميك شوماخر هاس 1:29.099 +5.908 100
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