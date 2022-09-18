دي فريز يُؤكّد محادثاته مع ماركو لكنّ مستقبله يبقى "خارجًا عن سيطرته"

على إثر تسجيله لمشاركته الأولى في الفورمولا واحد في مونزا نهاية الأسبوع الماضي، أصبح الهولندي يملك فرصًا محتملة مع ألبين وويليامز إلى جانب فرصة الانضمام إلى معسكر ريد بُل، لكنّه أصرّ على أنّه ليس في موقعٍ يُخوّله اختيار وجهته.

وفي حال انضمّ الهولندي إلى ألفا تاوري فإنّ بيير غاسلي سيتم تسريحه للاتّجاه إلى ألبين. وفي حال بقي غاسلي في مكانه فإنّ دي فريز سيكون في مقدّمة قائمة ألبين للمرشّحين لتعويض فرناندو ألونسو المغادر.

وتعقّد الوضع بتجارب ألبين بسيارة 2021 في بودابست الأسبوع المقبل، والتي من المتوقّع أن يُشارك فيها دي فريز، وأنطونيو جيوفينازي، وجاك دوهان، وكولتون هيرتا. وقال الفريق أنّه ليس في عجلة من أمره لاتّخاذ قرار.

وأصرّ دي فريز على أنّه ليس في وضعٍ يُخوّله اتّخاذ القرار بشأن وجهته.

وقال الهولندي في حوار مع برنامج "همبرتو أوب زاترداغ": "لا أعلم إن كنت أتمتّع برفاهة الوضع لاختيار وجهتي المقبلة".

وأضاف: "الأمر خارجٌ عن سيطرتي في المجمل. أخوض محادثات مع ويليامز لفترة الآن، كما كنت قادرًا على تسجيل مشاركتي الأولى نهاية الأسبوع الماضي".

وأردف: "ستكون تلك خطوة منطقيّة. أتواصل مع ألبين منذ يوليو الماضي، وسأخوض تجارب معها في بودابست الأسبوع المقبل. سأتوجّه إلى هناك يوم الإثنين".

وأكمل: "مثلما أشارت وسائل الإعلام بالأمس، فقد توجّهت إلى النمسا للقاء هيلموت ماركو. تلك هي الحقائق".

وأشار دي فريز إلى أنّه ليس لديه خيارٌ محبّذ، وأنّه سيكون راضيًا بأيّ خيارٍ متاحٍ على الطاولة.

وقال: "سأكون سعيدًا بأيّ فريقٍ أحصل فيه على مقعد تسابق دائم. سنرى كيف ستتطور الأمور في الأيام والأسابيع المقبلة. لكن مثلما قلت فإنّ الأمر ليس تحت سيطرتي".