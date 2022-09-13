دي فريز ممتن "لمقابلة العمل التي سارت لصالحه" في سباق مونزا للفورمولا واحد

تم استدعاء دي فريز كبديل عن أليكسندر ألبون لبقية مجريات جولة مونزا يوم السبت، عندما اضطرّ ألبون للخضوع إلى عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية.

وتأهل بطل الفورمولا إي بالمركز 13 - لكنه بدأ السباق ثامناً بسبب عقوبات الانطلاق للسائقين أمامه - ونجح بتحقيق المركز التاسع بالرغم من تلقيه "تأنيباً" بسبب القيادة غير المنضبطة خلف سيارة الأمان.

وبينما يبدو مستقبل نيكولاس لاتيفي غير واضحاً مع ويليامز، وتوافر عدة مقاعد محتملة لموسم 2023، فإن أداء دي فريز القويّ في مونزا سيلعب لصالحه.

وحين سُئِل إن كان يشعر بأن أداءه في إيطاليا سيعزز من فرصه بمقعد في 2023، أجاب سائق مرسيدس الاحتياطي: "طالما أنك خلف مقود السيارة، من المتوقع منك تقديم أداء جيد".

وأكمل: "في أية فرصة سانحة لقيادة سيارة فورمولا واحد، فإن الوضع يصبح أشبه بمقابلة عمل وتسجيل حضور قوي".

وتابع: "عليك استغلال مثل هذه الفرص، لكن عليك استعمالها بحكمة كذلك".

واسترسل: "أنا ممتنٌ لأن الأمور سارت على ما يرام، وقد سارت لصالحي. سجلنا بعض النقاط وكان ذلك أداءً رائعاً. لا أحد بوسعه إنكار ذلك".

يوست كابيتو، المدير التنفيذي لفريق ويليامز ونيك دي فريز، ويليامز تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، كان لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات قد صرح بأن دي فريز يستحق مكاناً في الفورمولا واحد

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يتفق مع آراء النجم البريطاني، أضاف دي فريز: "أشعر أنني لم أكن لأحظى بأية فرصة لولا أنني أستحقها بالفعل، وأعتقد أن الأداء في هذه الجولة كان جيداً".

وأكمل: "لكن التوقعات دائماً تُطالبنا بتقديم أداء جيد، بالمقابل فإن تحديد تشكيلة سائقي أي فريق ليس عملي".

وأردف: "هذا العالم متغير بشدة، ولا يعتمد على الأداء وحده. لذا فالمسألة خارجة عن إرادتي".

واختتم: "لكن لا أحد يمكنه إنكار ما قدمته، بغض النظر إن كنت سأتواجد هنا مستقبلاً أم لا، بوسعي تذكر أول سباق لي في الفورمولا واحد بفخر. وقد استمتعت به".