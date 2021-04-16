دي ريستا في وضع الاستعداد ليكون سائق مكلارين الاحتياطي في الفورمولا واحد

فاندورن ودي فريز هما السائقان الاحتياطيان الرسميان لمرسيدس في الفورمولا واحد، وبإمكان مكلارين الاستعانة بخدماتهما إذا اقتضت الضرورة. ويملك كلا السائقَين علاقات سابقة مع حظيرة ووكينغ.

ولكن، تزامن سباقات السلسلتَين يعني بأنّ لا أحد منهما سيكون متاحاً للعب دور السائق الاحتياطي في بعض عطل نهاية الأسبوع.

ونتيجةً لذلك أبرمت مكلارين صفقةً مع محلّل شبكة سكاي سبورتس وسائق فورس إنديا السابق دي ريستا، الذي كان في وضع الاستعداد العام الماضي خلال جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى في سيلفرستون.

وتسابق الإسكتلندي مع فورس إنديا في الفورمولا واحد لأربعة مواسم في الفترة الممتدة بين 2010 و2013. وجاءت آخر مشاركة له في الفورمولا واحد مع ويليامز في سباق المجر لموسم 2017، عندما حلّ بديلاً عن فيليبي ماسا في الدقائق الأخيرة.

"تركيزنا الرئيسي منصب على الاتفاقية التي أبرمناها مع مرسيدس" قال مدير فريق مكلارين أندرياس سيدل.

وأضاف: "كما تعلمون ومثلما رأيتهم العام الماضي، تجمعنا علاقة جيدة مع بول دي ريستا الذي بحوزته رخصة قيادة خاصة بالفورمولا واحد".

وأكمل: "لذا اتفقنا معه أيضاً كي يشارك مع الفريق إذا اقتضت الضرورة. لذا نحن مستعدون لمختلف السيناريوهات".

وسيتناوب فاندورن ودي فريز على لعب دور السائق الاحتياطي لمرسيدس، وسيحدّد ذلك هوية السائق الذي سيكون متاحاً لمكلارين. وسيكون فاندورن في الخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية في إيمولا، بالرغم من أنّه ليس متواجداً على عين المكان.

وقال سيدل بخصوص ذلك: "هذا أمر سنقوم به سوياً مع مرسيدس".

وأردف: "يعتمد ذلك على هوية السائق الذي سيكون في وضع الاستعداد مع مرسيدس خلال عطلة نهاية الأسبوع المعنية".

ومن جهتها أكّدت أستون مارتن بأنّها ستحظى مجدّداً بخدمات نيكو هلكنبرغ، الذي شارك في ثلاث مناسبات مع فريق ريسينغ بوينت السابق العام الماضي.

وعندما سُئِل عمّا إذا كان الألماني خياراً لمكلارين، أجاب سيدل: "مرّةً أخرى، نحن نعتمد على مرسيدس. علينا بكلّ بساطة اتباع ما تقوم به مرسيدس خلال عطل نهاية الأسبوع المختلفة. لكن تركيزنا منصب بالأساس على ستوفيل ودي فريز".