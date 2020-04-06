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دينيس يتبرع بمليون جنيه أسترليني لإطعام عاملي القطاع الصحي في بريطانيا 

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دينيس يتبرع بمليون جنيه أسترليني لإطعام عاملي القطاع الصحي في بريطانيا 
06-04-2020

أعلن رون دينيس المدير السابق لفريق مكلارين في الفورمولا واحد عن مبادرة جديدة للمساعدة في دعم عاملي القطاع الصحي خلال أزمة جائحة "كوفيد - 19" في بريطانيا. 

يتصدر دينيس الذي استلم مقاليد الأمور في مكلارين ما بين عامي 1981 و2017، مبادرة جديدة تدعى "SalutetheNHS.org" ستعمل على توفير وجبات طعام عالية النوعية لعاملي القطاع الصحي خلال جائحة الفيروس الذي ضرب العالم بأسره. 

وستتوافر هذه الوجبات بشكل مجاني لجميع الفرق الطبية العاملة ضمن وحدات العناية المركزة، طواقم التخدير والفحوص التي لا تتمكن حالياً من ترك أماكن عملها بسبب البروتوكولات المتبعة حالياً للتعامل مع مرض "كوفيد - 19". 

وتبرعت عائلة دينيس بمبلغ مليون جنيه أسترليني لهذه المبادرة، والتي تدعمها كذلك شركات مثل تيسكو، أبسولوت تيست ويوديل. 

حيث قال دينيس: "في مثل هذه الأوقات، علينا جميعنا أفراداً وشركات، الوقوف للتصدي ومكافحة المرض. جميعنا في نفس المركب". 

وأكمل: "أعتقد أننا جميعنا مسرورون ومندهشون بشكل كبير للغاية من العمل الذي تقوم به ’SalutetheNHS.org’ في الحفاظ على الأرواح".  

وتابع: "لقد انبهرت بالأمور الرائعة التي قمنا بتحقيقها معاً حتى الآن، لكن علينا الحصول على الدعم من الآخرين كذلك، إضافة إلى عمليات تبرع متواصلة للسير إلى الأمام". 

من جهته قال دايف لويس المدير التنفيذي لشركة "تيسكو": "جائحة ’كوفيد-19’ ذكرتنا في هذه البلاد بالدور الهام والمحوري الذي يلعبه عمال قطاع الصحة بجميع أدوارهم". 

وقد بدأت بالفعل المنظمة بتوزيع الوجبات المجانية ضمن مستشفى "جون راديكليف" في أوكسفورد قبل توسيع عملياتها إلى كامل بريطانيا بالتدريج. 

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