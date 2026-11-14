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ديمون هيل: فيراري تعاني من "مشكلة سياسية" في ظل "إعادة بناء" هاميلتون لنفسه

يدعو ديمون هيل فيراري إلى دعم لويس هاميلتون الذي "أعاد بناء نفسه"، وحل خلافاتها السياسية الداخلية من أجل المنافسة على لقب موسم 2027.

منشور: 14-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: أليستير ستالي

كان مدير فريق فيراري، فريد فاسور، قد أصر مؤخرًا على أن لويس هاميلتون وشارل لوكلير "غادرا مكتبه وهما يمزحان معًا"، وذلك عقب اجتماع خاص في البرازيل لتصفية الأجواء بينهما. لكن بطل العالم للفورمولا 1 لعام 1996، ديمون هيل، لا يقتنع بحالة الانسجام المفاجئة داخل مارانيللو.

وبحسب هيل، فإن الحصان الجامح يعمل بنشاط على إخفاء خلاف داخلي. وفي تحليله لتداعيات جولة السباقات الثلاثة المتتالية الأخيرة، أشار هيل إلى اتساع هوة الخلافات خلف الكواليس داخل فيراري. ويعتقد أن الفريق، بدلًا من العمل كجبهة موحدة، يشهد انقسامًا في ولاء أفراده.

وقال هيل في حديثه إلى "سكاي سبورتس إف 1": "علينا تسوية هذه المسألة داخل الفريق، لأن هناك مشكلة سياسية في ذلك الفريق. بالنسبة إليّ، يبدو أن هناك تكتلات داخل الفريق تدعم هذا الطرف أو ذاك".

التحول النفسي

تتفاقم هذه الاحتكاكات بفعل عودة هاميلتون إلى مستواه الذي يتيح له الفوز بالسباقات في موسم 2026. فعندما وقّع بطل العالم سبع مرات عقده في البداية مع الفريق الإيطالي، شكك المشككون في دوافعه، بعدما أمضى أعوامًا يعاني فيها من سيارات غير قادرة على المنافسة، فضلًا عن الآثار النفسية المستمرة التي خلّفتها معركة حسم لقب موسم 2021.

وسلط هيل الضوء على هذه الرحلة النفسية تحديدًا، معترفًا بمدى التأثير العميق الذي تركته الخسارة على السائق البريطاني قبل انتعاش مستواه الحالي.

وقال هيل: "لقد تحطم نفسيًا منذ أبوظبي، وتحديدًا منذ عام 2021".

وبدلًا من التعامل مع انتقاله إلى فيراري على أنه جولة أخيرة قبل الاعتزال، استغل هاميلتون تغيير الأجواء لإعادة ضبط مستواه التنافسي بالكامل.

واختتم هيل قائلًا: "لقد قدم أداءً مذهلًا هذا العام، وبمستوى أفضل بكثير مما توقعت، إذ كنت أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا للغاية، لكنه أعاد بناء نفسه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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