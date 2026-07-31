ديفيد كروفت ينتقد هاميلتون: "أخطاء غير مبالية" وعقوبات كلفته الكثير
انتقد المعلق البريطاني ديفيد كروفت لويس هاميلتون بعد سلسلة من العقوبات التي تعرض لها سائق فيراري في السباقات الأخيرة، معتبرًا أنه ارتكب "أخطاء غير مبالية" لا تليق بسائق يمتلك خبرته وإنجازاته.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: سام باجنال
وجه ديفيد كروفت المعلق الرئيسي للفورمولا 1 في شبكة سكاي سبورتس انتقادات إلى لويس هاميلتون بسبب ما وصفه بـ "الأخطاء غير المبالية" التي ارتكبها خلال السباقات الأخيرة.
وبعد موسم أول صعب مع فيراري في 2025، نجح بطل العالم سبع مرات في استعادة مستواه هذا العام بصورة لافتة.
ويحتل السائق البالغ من العمر 41 عامًا المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين برصيد 169 نقطة، متأخرًا بفارق 50 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، مع انطلاق العطلة الصيفية. كما حقق أول انتصار له مع فيراري خلال جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة في يونيو.
لكن زخمه تعرض لضربة في جائزة المجر الكبرى، حيث أنهى السباق في المركز الخامس، كما تعرض لعقوبتين منفصلتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال كروفت خلال برنامج Sky Sports F1 Show، وهو يستعيد أحداث سباق هاميلتون في المجر: "فترته الثانية لم تكن جيدة على الإطلاق. وأتساءل إن كان السبب خروجه خلف سيارتي ريسينغ بولز، لأن ذلك أثر على إطاراته".
وأضاف: "لكن الأمور انتقلت من سيئ إلى أسوأ. ثم جعل لويس الوضع أسوأ بارتكابه خطأً آخر غير مبالٍ. لا ينبغي أن ننظر إلى استراتيجية فيراري بمعزل عن كل شيء، لأن لويس يرتكب الآن أخطاء غير مبالية".
وأشار كروفت بعد ذلك إلى سلسلة العقوبات التي تعرض لها هاميلتون مؤخرًا، والتي شملت عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة في موناكو، وعقوبة خمس ثوانٍ في سيلفرستون بسبب التحرك قبل انطفاء أضواء الانطلاق، وعقوبة خمس ثوانٍ في سبا بعد تسببه في احتكاك مع جورج راسل، إضافة إلى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب إعاقته أوسكار بياستري في التصفيات، ثم عقوبة خمس ثوانٍ أخرى لتجاوزه السرعة داخل ممر الصيانة في المجر.
ورغم أن فيراري تحملت مسؤولية عقوبة التراجع ثلاثة مراكز في المجر، موضحة أنها أبلغت هاميلتون باقتراب بياستري في وقت متأخر، رأى كروفت أن السائق البريطاني كان ينبغي عليه مراقبة المرايا بنفسه.
فقال: "كان لا يزال يتعين عليه النظر إلى المرايا. أعتذر، لكنه كان أول سائق يبدأ لفته، ولذلك كان يجب أن يدرك أن السائقين الآخرين سيبدؤون لفاتهم بينما كان هو ينهي لفته".
واختتم: "لا يمكنك إهدار مراكز جيدة بارتكاب مثل هذه الأخطاء. لا أريد أن أكون قاسيًا جدًا على لويس، فأنا أعتقد أنه الأعظم على الإطلاق، لكن هذه ليست أخطاءً ينبغي أن يرتكبها سائق يمتلك قدراته وخبرته".
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