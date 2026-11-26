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ديفيد كروفت: ماكس فيرستابن يمتلك ذكاء فرناندو ألونسو في السباقات، لكنه أسرع منه

يرى ديفيد كروفت أن ماكس فيرستابن يجمع بين العقلية الاستراتيجية لفرناندو ألونسو وأفضلية واضحة في السرعة

ليديا مي

منشور: 26-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

يرى ديفيد كروفت، المعلق الرئيسي لسباقات الفورمولا 1 على شبكة "سكاي سبورتس"، أن ماكس فيرستابن يمتلك ذكاء فرناندو ألونسو في التعامل مع السباقات، لكنه يتفوق عليه من حيث السرعة.

وخلال حديثه في بودكاست "إف1 شو" التابع لشبكة "سكاي سبورتس"، عقب فوز فيرستابن بجائزة لاس فيغاس الكبرى، طُلب من كروفت تلخيص ما شاهده من سائق ريد بُل. وبدأ حديثه بمقارنته بألونسو، بطل العالم مرتين، والذي لا يزال يشارك في السباقات بعمر 45 عامًا.

وقال كروفت إن فيرستابن يمتلك بالفعل الصفات التي ميّزت مسيرة ألونسو، بل ويتفوق عليه في بعض الجوانب، موضحًا: "يمتلك ماكس ما يمتلكه فرناندو ألونسو، لكن مع سرعة أكبر. إنه قادر على وضع الاستراتيجيات والتفكير خلال السباق، ومعرفة ما يفعله بالضبط في جميع الأوقات. لكنه أسرع بالفعل من فرناندو ألونسو".

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وظهرت هذه القدرات خلال اللفات الأخيرة من سباق لاس فيغاس، حيث أشار كروفت إلى أن فيرستابن لم يكن يمانع البقاء في المركز الثاني حتى اللفة الأخيرة، بدلًا من التقدم إلى الصدارة. وفي المقابل، اعتقد أن جورج راسل، سائق مرسيدس، كان يتبع خطة مختلفة.

وأضاف: "لهذا السبب حاول تنفيذ مناورة التجاوز على كيمي، لأنه أراد بعد ذلك مهاجمة ماكس والتقدم إلى الصدارة. أما ماكس، فكان يريد البقاء في المركز الثاني. لقد بدا الأمر أشبه بسباق سرعة على مضمار الدراجات".

ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

ولم يكن لدى كروفت أي شك بشأن المكانة التي يحتلها فيرستابن حاليًا، حتى وإن لم يكن موافقًا دائمًا على ما يقوله السائق الهولندي أو يفعله.

وقال: "إنه حاليًا سائق متكامل من جميع النواحي. وبغض النظر عما قد يعتقده المرء بشأن تصريحاته، أو بشأن بعض تصرفاته على الحلبة، فلا شك في أنه أفضل سائق حاليًا. وسيتعين على أي منافس بذل جهد استثنائي للتغلب عليه إذا امتلكا معدات متكافئة، وهذا ما يجعل الموسم المقبل مثيرًا للاهتمام إلى هذا الحد".

وكان سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي قد حسم لقب بطولة العالم للسائقين في جائزة المكسيك الكبرى، لكن فيرستابن لا يزال ينافس على المركز الثاني. ويحتل السائق البالغ من العمر 29 عامًا المركز الثاني حاليًا برصيد 304 نقاط، متقدمًا على لويس هاميلتون سائق فيراري، صاحب المركز الثالث برصيد 267 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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