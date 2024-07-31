دوهان يقترب من القيادة لصالح ألبين في 2025

أصبح جاك دوهان قريبًا من إتمام صفقة مع فريق ألبين للفورمولا 1 ليتسابق بجوار بيير غاسلي العام المقبل وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

على إثر قرار كارلوس ساينز الإبن برفض عرض ألبين والانضمام إلى ويليامز عوضًا عن ذلك، يُقيّم الصانع الفرنسي خياراته المتبقية للعام المقبل.

وأشارت مصادر إلى أنّ الحظيرة الفرنسيّة اختارت ترقية سائقها الاحتياطي دوهان ابن ميك دوهان بطل العالم خمس مرّات في فئة 500 سم مكعّب للدرّاجات الناريّة.

وبالرغم من أنّه يُتفهّم أنّ العقد النهائيّ لم يتمّ التوقيع عليه بعد، إلّا أنّه أُشير إلى أنّه سيتمّ الانتهاء من الإجراءات الشكليّة في وقتٍ وشيك وقد يأتي الإعلان الرسمي حتّى قبل فترة الإغلاق الإجباري لمصانع الفورمولا 1 في العطلة الصيفيّة.

وكان دوهان من بين المرشّحين لمقعد ألبين لموسم 2025 منذ فترة، لكنّه واجه بعض الشكوك في الأسابيع الأخيرة مع سعي فلافيو برياتوري المستشار الجديد للفريق وراء خدمات ساينز.

ولو قبل الإسباني العرض، لأُغلق الباب حينها أمام دوهان الذي بدا أنّه غير متمتّعٍ بأيّة خيارات أخرى للتقدّم إلى الفورمولا 1.

لكنّ قرار ساينز بالانضمام إلى ويليامز، والمستوى الواعد الذي أظهره دوهان كلّما قاد سيارة فورمولا 1، ترك الفريق واثقًا من أنّ الأسترالي هو السائق الأنسب لمقعد الفريق.

كما تعزّزت فرص دوهان بقدوم أوليفر أوكس مدير الفريق الجديد، وذلك بالنظر إلى أنّه تسابق لصالح فريق هايتيك في السابق.

وفي حال جاء التأكيد الرسمي بترقية دوهان إلى الفورمولا 1 في العام المقبل فسيضمن ذلك تواجد ثلاثة سائقين ناشئين في البطولة.

وأكّد فريق هاس تعاقده مع أوليفر بيرمان، بينما من المتوقّع أن تقوم مرسيدس بترقية أندريا كيمي أنطونيلي ليُصبح زميلًا لجورج راسل.