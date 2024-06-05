دوهان يحل مكان أوكون في التجارب الحرة الأولى في كندا

الأسترالي ليس غريبًا على المشاركة في حصص الجمعة مع الفريق، حيث سبق وشارك في المكسيك وأبوظبي خلال الموسمين الماضيين كجزء من قوانين الفورمولا 1 التي تلزم الفرق بإشراك الناشئين في حصتين للتجارب الحرة على مدار الموسم.

لكن قرار إشراكه في مونتريال على سيارة أوكون يبدو مثيرًا للاهتمام لأنه يأتي في أعقاب الدراما الأخيرة التي شهدت غضبًا شديدًا من برونو فامين مدير الفريق على إثر اصطدام أوكون بزميله بيير غاسلي في موناكو ومن ثم إعلان الفريق الاستغناء عن خدمات الأول نهاية الموسم الجاري.

وعبر الإعلان عن قرار إشراك دوهان في كندا، فلم يشر فامين إلى أن يكون ذلك القرار متعلقًا بما حصل في موناكو.

حيث قال: "في ظل عمل جاك الرائع على جهاز المحاكاة في السباقات الأخيرة، فيمكننا الاعتماد على بياناته القيمة في مونتريال".

في المقابل، يتطلع أوكون للعودة خلف مقود السيارة في كندا واستكمال موسمه مع ألبين، حيث قال: "كثير من الأمور قيلت في الأيام الأخيرة، لذلك أتطلع للقيادة من جديد والعودة على المسار. تركيزي وطاقتي الآن مسخران بشكل كامل للفريق ولتعزيز نتائجنا على المسار، والبداية من نهاية هذا الأسبوع في كندا".