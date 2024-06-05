دوهان يحل مكان أوكون في التجارب الحرة الأولى في كندا
سيحصل جاك دوهان السائق الاحتياطي لدى ألبين على أولى مشاركاته في التجارب الحرة للفورمولا 1 هذا الموسم عندما يأخذ مقعد إستيبان أوكون في جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
الأسترالي ليس غريبًا على المشاركة في حصص الجمعة مع الفريق، حيث سبق وشارك في المكسيك وأبوظبي خلال الموسمين الماضيين كجزء من قوانين الفورمولا 1 التي تلزم الفرق بإشراك الناشئين في حصتين للتجارب الحرة على مدار الموسم.
لكن قرار إشراكه في مونتريال على سيارة أوكون يبدو مثيرًا للاهتمام لأنه يأتي في أعقاب الدراما الأخيرة التي شهدت غضبًا شديدًا من برونو فامين مدير الفريق على إثر اصطدام أوكون بزميله بيير غاسلي في موناكو ومن ثم إعلان الفريق الاستغناء عن خدمات الأول نهاية الموسم الجاري.
وعبر الإعلان عن قرار إشراك دوهان في كندا، فلم يشر فامين إلى أن يكون ذلك القرار متعلقًا بما حصل في موناكو.
حيث قال: "في ظل عمل جاك الرائع على جهاز المحاكاة في السباقات الأخيرة، فيمكننا الاعتماد على بياناته القيمة في مونتريال".
في المقابل، يتطلع أوكون للعودة خلف مقود السيارة في كندا واستكمال موسمه مع ألبين، حيث قال: "كثير من الأمور قيلت في الأيام الأخيرة، لذلك أتطلع للقيادة من جديد والعودة على المسار. تركيزي وطاقتي الآن مسخران بشكل كامل للفريق ولتعزيز نتائجنا على المسار، والبداية من نهاية هذا الأسبوع في كندا".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
هل ستُقدّم سيارات الفورمولا 1 الجديدة التسابق الأفضل بعد المخاوف المبكّرة؟
كيف سيعمل نظام "اكس" النشط الجديد في الفورمولا واحد في عام 2026
الكشف عن النموذج الجديد لسيارات 2026 في الفورمولا واحد
"هدنة" بين هورنر وماركو توقف الصراع الداخلي ضمن صفوف ريد بُل
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات