دوهان يتجه للقيادة مع ألبين في التجارب الحرة لجولتي المكسيك وأبوظبي

هذه هي آخر الفرص أمام الفرق لإشراك سائقين ناشئين ضمن حصص التجارب الحرة الأولى كما تنص القوانين.

ويبدو أن تأخير الإعلان عن مشاركته يعود إلى تعقيدات إكمال إنهاء عقد أوسكار بياستري الذي سيترك الفريق نهاية الموسم الجاري لينضم إلى مكلارين في 2023، حيث كان من المفترض أن يشارك مع الفريق لكن الآن لم يعد ذلك ممكناً

وكان دوهان يستعد للمشاركة وذلك عبر تجارب على متن سيارة ألبين 2021 من بينها تلك التي أجراها في بودابست الشهر الماضي، وهي نفس الحصة التي شارك فيها نيك دي فريز وأنطونيو جيوفينازي.

كما جمع بعض الخبرة على متن السيارة الحالية خلال يوم التصوير في مونزا.

ويمتلك دوهان سمعة جيدة للغاية ضمن صفوف ألبين، كما كان يعتبر الخطة البديلة في حال عدم نجاح مساعي ضم بيير غاسلي سابقاً.

كما أنه يخوض موسماً قوياً كناشئ في الفورمولا 2 حيث فاز بالسباقين القصيرين في سيلفرستون والمجر والسباق الرئيسي في سبا، ويحتل حالياً المركز الرابع ضمن الترتيب العام.

ولم تؤكد بعض الفرق أسماء الناشئين الذين سيشاركون معها في الحصص المتبقية، من بينها ريد بُل وألفا تاوري.

ليام لاوسون مرشح مع كلا الفريقين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن دي فريز ربما لديه التزامات مع مرسيدس، حيث ما زالت لديه حصة واحدة لإكمالها.

جاك دوهان، فيرتوزي تصوير: فورمولا موتورسبورت