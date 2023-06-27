دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل

ستتوسع روزنامة الفورمولا واحد إلى رقم قياسي يبلغ 24 سباقاً في موسم 2024 المقبل وذلك مع إضافة حلبة لاس فيغاس التي ستستضيف سباقها الأول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما ستعود كذلك حلبة شنغهاي التي غابت عن روزنامة الموسم الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحال مع جولة إيميليا-رومانيا التي تم إلغاؤها هذا الموسم بسبب الفيضانات الغزيرة.

ومن المتوقع لروزنامة الموسم المقبل أن تضم 24 سباقاً، حيث تجري المفاوضات لتمديد عقد جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة، وذلك بعد تعثر محاولات إقامة جولة في افريقيا.

ويعتبر تواجد 24 سباقاً، الحدّ الأقصى ضمن الاتفاقيات التجارية الحالية، حيث يبدو أن هناك مخاوف من محاولات الفورمولا واحد زيادة ذلك العدد في المستقبل ما سيلقي بآثاره السلبية على صحة العاملين البدنية والذهنية في الفورمولا واحد.

لكن وفقاً لتصريحات دومينيكالي، فإن البطولة لن تتجاوز 24 سباقاً.

حيث قال في برنامج "بيوند ذا غريد" الإذاعي عبر الإنترنت: "ما نريده للعام المقبل هو 24 سباقاً وأعتقد أنه الرقم المناسب. إنه الرقم الذي يتماشى مع متطلبات السوق".

وأكمل: "إنه يمثل التوازن المطلوب ما بين التعقيدات اللوجستية، وما بين مراعاة الأشخاص العاملين في البطولة".

وتابع: "إنه الرقم الذي نريده ثابتاً على المدى الطويل".

ويبدو أن الحلبات باتت تتنافس فيما بينها لاستضافة جولات الفورمولا واحد وسط تصاعد شعبية البطولة بشكل هائل مؤخراً.

وظهرت محاولات لجلب جائزة إسبانيا الكبرى إلى شوارع مدريد، بينما ما زالت النقاشات مطروحة حول فكرة مبادلة دورية بين الجولات الأوروبية.

"مدريد تريد استضافة سباق في المستقبل، لكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك الشأن بعد. وهذه علامة رائعة أخرى على وضع الفورمولا واحد الممتاز" قال دومينيكالي.

وأكمل: "سيتم اتخاذ القرارات التقنية والتجارية خلال الأشهر المقبلة".

واستكمل: "سنتخذ القرارات الصحيحة لمصلحة الفورمولا واحد، لكن مع الأخذ بالحسبان أننا ما زلنا في عقد مع برشلونة".

وأضاف: "نحن مسرورون جداً، جداً من الطريقة التي تتعامل بها برشلونة مع المتطلبات المستقبلية".

وتعليقاً على فكرة المبادلة الدورية بين الجولات الأوروبية، الأمر الذي لا تفضله حلبتا هولندا وبلجيكا، قال دومينيكالي: "في أوروبا، أتوقع رؤية سباقات مع تطبيق فكرة المبادلة الدورية بين الجولات".

وتابع: "هناك بالفعل محادثات مع بعض الحلبات، وهذا أمر سيتضح خلال الموسمين القادمين بشكل رسمي".

وأشار دومينيكالي إلى أن الحلبات الكلاسيكية ستبقى على الدوام جزءاً من الروزنامة، لكن بعضها بحاجة لإدخال تغييرات في البنية التحتية.

فقال: "الجمهور يأتي بأعداد أكبر وبأعداد متزايدة، ولديهم متطلبات مختلفة".

وأضاف: "إن لم تقدم لهم ما يريدونه، فذلك يعني أن الحلبة لم تعد تتناسب مع وضعها كحلبة كلاسيكية، صحيح؟".

واسترسل: "منذ عامين، وسط النقاشات حول خروج بلجيكا من الروزنامة، جاء الجواب بأن بلجيكا ضمن الروزنامة لكنهم تجاوبوا مع الوضع بشكل ممتاز".

واختتم: "استثمروا كثيراً في البنية التحتية، وهذا ما انعكس إيجاباً على التجربة التي نريد منحها للجمهور".