اشترك
السابق / هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 أخبار

دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل

قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" للبطولة على المدى الطويل.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ستتوسع روزنامة الفورمولا واحد إلى رقم قياسي يبلغ 24 سباقاً في موسم 2024 المقبل وذلك مع إضافة حلبة لاس فيغاس التي ستستضيف سباقها الأول شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما ستعود كذلك حلبة شنغهاي التي غابت عن روزنامة الموسم الحالي بسبب تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحال مع جولة إيميليا-رومانيا التي تم إلغاؤها هذا الموسم بسبب الفيضانات الغزيرة.

ومن المتوقع لروزنامة الموسم المقبل أن تضم 24 سباقاً، حيث تجري المفاوضات لتمديد عقد جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة، وذلك بعد تعثر محاولات إقامة جولة في افريقيا.

ويعتبر تواجد 24 سباقاً، الحدّ الأقصى ضمن الاتفاقيات التجارية الحالية، حيث يبدو أن هناك مخاوف من محاولات الفورمولا واحد زيادة ذلك العدد في المستقبل ما سيلقي بآثاره السلبية على صحة العاملين البدنية والذهنية في الفورمولا واحد.

لكن وفقاً لتصريحات دومينيكالي، فإن البطولة لن تتجاوز 24 سباقاً.

حيث قال في برنامج "بيوند ذا غريد" الإذاعي عبر الإنترنت: "ما نريده للعام المقبل هو 24 سباقاً وأعتقد أنه الرقم المناسب. إنه الرقم الذي يتماشى مع متطلبات السوق".

وأكمل: "إنه يمثل التوازن المطلوب ما بين التعقيدات اللوجستية، وما بين مراعاة الأشخاص العاملين في البطولة".

وتابع: "إنه الرقم الذي نريده ثابتاً على المدى الطويل".

اقرأ أيضاً:

ويبدو أن الحلبات باتت تتنافس فيما بينها لاستضافة جولات الفورمولا واحد وسط تصاعد شعبية البطولة بشكل هائل مؤخراً. 

وظهرت محاولات لجلب جائزة إسبانيا الكبرى إلى شوارع مدريد، بينما ما زالت النقاشات مطروحة حول فكرة مبادلة دورية بين الجولات الأوروبية.

"مدريد تريد استضافة سباق في المستقبل، لكن لم يتم اتخاذ قرار بذلك الشأن بعد. وهذه علامة رائعة أخرى على وضع الفورمولا واحد الممتاز" قال دومينيكالي.

وأكمل: "سيتم اتخاذ القرارات التقنية والتجارية خلال الأشهر المقبلة".

واستكمل: "سنتخذ القرارات الصحيحة لمصلحة الفورمولا واحد، لكن مع الأخذ بالحسبان أننا ما زلنا في عقد مع برشلونة".

وأضاف: "نحن مسرورون جداً، جداً من الطريقة التي تتعامل بها برشلونة مع المتطلبات المستقبلية".

اقرأ أيضاً:

وتعليقاً على فكرة المبادلة الدورية بين الجولات الأوروبية، الأمر الذي لا تفضله حلبتا هولندا وبلجيكا، قال دومينيكالي: "في أوروبا، أتوقع رؤية سباقات مع تطبيق فكرة المبادلة الدورية بين الجولات".

وتابع: "هناك بالفعل محادثات مع بعض الحلبات، وهذا أمر سيتضح خلال الموسمين القادمين بشكل رسمي".

وأشار دومينيكالي إلى أن الحلبات الكلاسيكية ستبقى على الدوام جزءاً من الروزنامة، لكن بعضها بحاجة لإدخال تغييرات في البنية التحتية.

فقال: "الجمهور يأتي بأعداد أكبر وبأعداد متزايدة، ولديهم متطلبات مختلفة".

وأضاف: "إن لم تقدم لهم ما يريدونه، فذلك يعني أن الحلبة لم تعد تتناسب مع وضعها كحلبة كلاسيكية، صحيح؟".

واسترسل: "منذ عامين، وسط النقاشات حول خروج بلجيكا من الروزنامة، جاء الجواب بأن بلجيكا ضمن الروزنامة لكنهم تجاوبوا مع الوضع بشكل ممتاز".

واختتم: "استثمروا كثيراً في البنية التحتية، وهذا ما انعكس إيجاباً على التجربة التي نريد منحها للجمهور".

المشاركات
التعليقات

هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد
خلدون يونس More from
خلدون يونس
ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"

ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"

فورمولا 1

ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا" ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"

هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد

هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد هاميلتون: فيرستابن قادر "بالتأكيد" على كسر رقمي القياسي في الفورمولا واحد

أستون مارتن تفنّد الانتقادات ضد سترول مع الاقتراب من العطلة الصيفية

أستون مارتن تفنّد الانتقادات ضد سترول مع الاقتراب من العطلة الصيفية

فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

أستون مارتن تفنّد الانتقادات ضد سترول مع الاقتراب من العطلة الصيفية أستون مارتن تفنّد الانتقادات ضد سترول مع الاقتراب من العطلة الصيفية

أحدث الأخبار

ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"

ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"

F1 فورمولا 1

ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا" ريد بُل: المنافسون يتمنون رؤيتنا "نقع مباشرة على وجهنا"

هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد

هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى

هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد هورنر: على ريد بُل تقديم الدعم إلى بيريز خلال "فترته الصعبة" في الفورمولا واحد

فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري

فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري

F1 فورمولا 1

فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري فيراري: لوكلير تقبّل خطأه في انتقاده لاستراتيجيات فيراري

دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل

دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل

F1 فورمولا 1

دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل دومينيكالي: 24 سباقاً في الموسم هو "الرقم المناسب" على المدى الطويل

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك