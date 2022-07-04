دومينيكالي ينتقد المحتجين في مظاهرة المناخ خلال جائزة بريطانيا الكبرى

أعلنت مجموعة محتجين مسؤوليتها عن دخول متظاهرين إلى حلبة سيلفرستون بعد القفز عن الحاجز، حيث جلسوا على أرض المسار.

وكان العلم الأحمر قد رُفع بسبب حادثة غوانيو جو المروعة خلال اللفة الأولى، من ثم اقترب المتصدر حينها ماكس فيرستابن من المحتجين قبل وصول المارشلز.

وكانت شرطة مقاطعة "نورث أمبتونشاير" قد تلقت "معلومات جدية" يوم الجمعة حيال إمكانية اقتحام المحتجين للمكان، حيث أصدرت بياناً أكدت فيه اعتقال سبعة أشخاص.

وتعليقاً على ما جرى، انتقد دومينيكالي سلوك المحتجين "غير المسؤول والخطر" الذي يعرض "حياة الآخرين للخطر".

حيث قال: "الجميع يمتلك حق الكلام عن المشاكل، لكن لا يحق لأحد تعريض حياة الآخرين للخطر".

وأكمل: "الأفعال التي قامت بها مجموعة صغيرة اليوم، غير مسؤولة على الإطلاق وخطرة كذلك".

وتابع: "نوجه الشكر إلى الشرطة على عملهم الرائع، خاصة وأن هذه الأعمال تعرض حياة السائقين، المارشلز، الجمهور وأولئك المحتجين أنفسهم، للخطر".

من جهة أخرى، كان لويس هاميلتون قد صرّح في المؤتمر الصحفي قائلاً: "أحبّ فكرة أن الناس تقاتل من أجل الكوكب، نحتاج لمزيد من أولئك الأشخاص".

لكن تصريحه قامت بتوضيحه مرسيدس لاحقاً في بيان جاء فيه: "لويس يشجع فكرة الاحتجاج ولكن ليس الطريقة التي اختاروها، والتي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

بينما كتب بطل العالم في تغريدة على موقع "تويتر": "الرجاء عدم القفز إلى الحلبة أثناء السباق للاحتجاج، لا نريد أن نضعكم في خطر".