تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / جو: الطوق أنقذ حياتي في حادث انطلاقة سباق سيلفرستون التالي / لوكلير يريد "نظرة كاملة" على قرارات فيراري الاستراتيجيّة في سيلفرستون
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

دومينيكالي ينتقد المحتجين في مظاهرة المناخ خلال جائزة بريطانيا الكبرى

انتقد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد بشدة المتظاهرين الذين اقتحموا الحلبة خلال جائزة بريطانيا الكبرى، قائلاً "لا أحد يحق له تعريض حياة الآخرين للخطر".

دومينيكالي ينتقد المحتجين في مظاهرة المناخ خلال جائزة بريطانيا الكبرى

أعلنت مجموعة محتجين مسؤوليتها عن دخول متظاهرين إلى حلبة سيلفرستون بعد القفز عن الحاجز، حيث جلسوا على أرض المسار.

وكان العلم الأحمر قد رُفع بسبب حادثة غوانيو جو المروعة خلال اللفة الأولى، من ثم اقترب المتصدر حينها ماكس فيرستابن من المحتجين قبل وصول المارشلز.

وكانت شرطة مقاطعة "نورث أمبتونشاير" قد تلقت "معلومات جدية" يوم الجمعة حيال إمكانية اقتحام المحتجين للمكان، حيث أصدرت بياناً أكدت فيه اعتقال سبعة أشخاص.

وتعليقاً على ما جرى، انتقد دومينيكالي سلوك المحتجين "غير المسؤول والخطر" الذي يعرض "حياة الآخرين للخطر".

حيث قال: "الجميع يمتلك حق الكلام عن المشاكل، لكن لا يحق لأحد تعريض حياة الآخرين للخطر".

وأكمل: "الأفعال التي قامت بها مجموعة صغيرة اليوم، غير مسؤولة على الإطلاق وخطرة كذلك".

وتابع: "نوجه الشكر إلى الشرطة على عملهم الرائع، خاصة وأن هذه الأعمال تعرض حياة السائقين، المارشلز، الجمهور وأولئك المحتجين أنفسهم، للخطر".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، كان لويس هاميلتون قد صرّح في المؤتمر الصحفي قائلاً: "أحبّ فكرة أن الناس تقاتل من أجل الكوكب، نحتاج لمزيد من أولئك الأشخاص".

لكن تصريحه قامت بتوضيحه مرسيدس لاحقاً في بيان جاء فيه: "لويس يشجع فكرة الاحتجاج ولكن ليس الطريقة التي اختاروها، والتي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

بينما كتب بطل العالم في تغريدة على موقع "تويتر": "الرجاء عدم القفز إلى الحلبة أثناء السباق للاحتجاج، لا نريد أن نضعكم في خطر".

المشاركات
التعليقات
جو: الطوق أنقذ حياتي في حادث انطلاقة سباق سيلفرستون
المقال السابق

جو: الطوق أنقذ حياتي في حادث انطلاقة سباق سيلفرستون
المقال التالي

لوكلير يريد "نظرة كاملة" على قرارات فيراري الاستراتيجيّة في سيلفرستون

لوكلير يريد "نظرة كاملة" على قرارات فيراري الاستراتيجيّة في سيلفرستون

أحدث الأخبار

تحليل السباق: العوامل الخمسة التي رجّحت كفّة ساينز في سباقٍ خسره مرّتين في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: العوامل الخمسة التي رجّحت كفّة ساينز في سباقٍ خسره مرّتين في سيلفرستون

ألونسو توقّع عقوبة تجاه لوكلير لتموّجه في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو توقّع عقوبة تجاه لوكلير لتموّجه في سيلفرستون

لوكلير يريد "نظرة كاملة" على قرارات فيراري الاستراتيجيّة في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يريد "نظرة كاملة" على قرارات فيراري الاستراتيجيّة في سيلفرستون

دومينيكالي ينتقد المحتجين في مظاهرة المناخ خلال جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي ينتقد المحتجين في مظاهرة المناخ خلال جائزة بريطانيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.