دومينيكالي يلمّح لزيادة تكاليف دخول الفرق الجديدة للفورمولا واحد

أطلق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" شهر فبراير/شباط بروتوكولاً لدخول لمنافسات الفورمولا واحد ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائجه بعد دراسة كامل العروض.

حالياً، وفي حال تم قبول دخول فريق جديد، سيتوجب عليه دفع تكاليف تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي توزع على الفرق العشرة الحالية.

ورسمياً، ذلك الرقم يعني تعويضاً للفرق عن أية خسارة محتملة بسبب انضمام فريق إضافي يتقاسم العوائد المالية مع الفرق الحالية.

لكن وبعد تطبيق سقف النفقات ووثائقي نتفليكس "قُد للنجاة" والتعافي بشكل جيد من تداعيات جائحة كورونا، بدا أن الرياضة في وضع أفضل بكثير مما كان عليه الحال حين تم وضع ذلك الرقم (200 مليون دولار أمريكي)، خاصة وأن قيمة كل فريق ازدادت بشكل كبير.

بالتالي كانت الفرق تضغط باتجاه تعيين رقم جديد يعادل نظرياً القيمة الحالية، بحدود 600 مليون دولار أمريكي.

وشدد دومينيكالي الذي لطالما أشار إلى ضرورة أن يشكل أي فريق جديد إضافة قيّمة للرياضة، على أن الوقت قد تغير بالفعل حين تمّ وضع الرقم السابق المتفق عليه.

فقال: "ضمن اتفاقية كونكورد، هناك إمكانية لإضافة فريق جديد".

وأكمل: "لكن يجب أن تتم دراسة الموضوع من ناحية تقنية، ومن ناحية رياضية ومالية كذلك، من أجل فهم الصورة الأكبر".

وأردف: "القيمة السابقة كانت 200 مليون دولار أمريكي، قبل عدة سنوات. لأننا حينها لم نكن نتوقع أن ترتفع قيمة الرياضة إلى هذه الدرجة".

واسترسل: "اليوم الوضع مختلف تماماً. وواجبنا هو ضمان حماية نموذج عمل الرياضة بأفضل طريقة ممكنة".

كما شدد دومينيكالي على أن هناك عدة فرق مهتمة بالدخول.

حيث قال: "اليوم، هناك الكثير من الفرق التي تود الدخول. وهناك فرق مشهورة أكثر من غيرها تعبّر بوضوح شديد عن رغبتها بالمشاركة".

من جهته، دعم غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا، تعليقات دومينيكالي مشيراً إلى أن قيمة الفرق قد ارتفعت بشكل كبير.