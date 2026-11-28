فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

دومينيكالي يؤكد التوجه نحو محركات V8 في 2030: الفورمولا 1 لن تتحول بالكامل إلى الكهرباء أبداً

في خضم الجدل المتواصل الذي يرافق القوانين التقنية الجديدة لعام 2026، كشف ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، عن ملامح مستقبل وحدات الطاقة في البطولة، مؤكداً التوجه نحو اعتماد محركات احتراق داخلي تعمل بالوقود المستدام مع منظومة هجينة أخف وزناً بحلول عام 2030، ومستبعداً بشكل قاطع أي تحول كامل نحو الطاقة الكهربائية.

خلدون يونس

منشور: 28-11-2026

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ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: شبكة موتورسبورت

جاءت تصريحات دومينيكالي خلال استضافته في بودكاست "خط النهاية" على قناة "بي إن سبورتس"، قبيل انطلاق جائزة قطر الكبرى، الجولة ما قبل الأخيرة من موسم 2026، حيث أقرّ بوجود انقسام في الآراء بشأن القوانين التقنية الحالية، التي تستند إلى توزيع الطاقة مناصفةً بين المكون الكهربائي ومحرك الاحتراق الداخلي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، على هامش جائزة لاس فيغاس الكبرى، التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن الإطار التقني لوحدات الطاقة لعام 2030، والذي يتضمن العودة إلى محركات الثماني أسطوانات أو V8 بسعة 2.1 لتر مزودة بشاحن توربيني، تعمل بالوقود المستدام مع منظومة هجينة محدودة، بانتظار الاعتماد النهائي للقوانين.

ورغم أن سباق لاس فيغاس الأخير شهد أرقاماً لافتة على صعيد المنافسة، مع تسجيل 352 تجاوزاً و35 تبادلاً للصدارة، فإن الانتقادات التي طالت طبيعة القيادة في ظل القوانين الجديدة دفعت دومينيكالي إلى التشديد على ضرورة الاستماع إلى ملاحظات السائقين والعمل على تحسين الجوانب التي تستدعي ذلك.

وقال دومينيكالي: "من واجبنا أن نستمع ونحدد ما إذا كانت هناك جوانب يمكن تحسينها، وأن نأخذ ملاحظات السائقين بعين الاعتبار، لأنني أتفهم وجهة نظرهم. فهم يريدون أن يكونوا قادرين على الضغط إلى أقصى الحدود على متن هذه السيارات. لكن قيادة هذه السيارات تتطلب أسلوباً مختلفاً، ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذا الأسلوب خاطئ".

وأوضح الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 أن الصيغة الحالية لوحدات الطاقة جاءت استجابةً لمطالب شركات تصنيع السيارات، التي اشترطت قبل سنوات اعتماد هذه المنظومة الهجينة للمشاركة في البطولة، لكن التوجه التقني الجديد لعام 2030 يهدف إلى تقديم سيارات أصغر حجماً وأخف وزناً.

وأضاف دومينيكالي: "لكن، وكما تعلمون، وبمساهمة من رئيس الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’، اتخذنا بالفعل قراراً بالعودة في عام 2030 إلى محركات احتراق داخلي تعمل بالوقود المستدام، وهو أمر بالغ الأهمية، مع منظومة هجينة أخف وزناً، ما سيتيح لنا الحصول على سيارات أخف وزناً وأصغر حجماً. هذا ما نسعى إليه، وهو مؤشر آخر على أن رياضة المحركات تتجه بشكل متزايد نحو هذا المسار".

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وكان دومينيكالي حاسماً بشأن الهوية التقنية المستقبلية للفورمولا 1، موجهاً رسالة واضحة إلى المصنّعين بأن التحول الكامل نحو الطاقة الكهربائية ليس خياراً مطروحاً أمام البطولة.

وتابع قائلاً: "يمكن للمصنّعين المهتمين بما تقدمه بطولتنا الاستمرار معنا، إذ لا يزال هناك مجال لهذا النوع من المنتجات. لكن إذا أرادوا المضي قدماً في مسار التحول الكامل نحو الطاقة الكهربائية، فهذا مسار لن نسلكه أبداً في الفورمولا 1، لأننا سنواصل دائماً الاعتماد على وحدات الطاقة الهجينة، مع وضع الوقود المستدام في صميم مشروعنا التقني".

وعلى الصعيد الشخصي، لم يُخفِ دومينيكالي حماسه للتوجه الجديد على صعيد المحركات المزودة بشواحن توربينية، مستذكراً حقبة المحركات ذات الـ12 أسطوانة، ومشدداً على أهمية الصوت المميز وسرعات الدوران المرتفعة باعتبارهما جزءاً أساسياً من تجربة الفورمولا 1 التي يتطلع إليها الجمهور.

واختتم تصريحاته قائلاً: "أنا متفائل للغاية، لأنني، كما تعلمون، أنتمي إلى جيل نشأ مع الفورمولا 1، وتحديداً مع المحركات ذات الـ12 أسطوانة التي كانت تصل إلى 18 ألف دورة في الدقيقة. في البداية، كنت تشعر بالألم أو الاهتزاز، لكنه كان ألماً ممتعاً".

"بالطبع، لم يعد بإمكاننا فعل ذلك اليوم، لكنني أعتقد أن الاتجاه الصحيح يتمثل في اعتماد هذا المحرك المزود بشاحن توربيني، مع سرعات دوران أعلى وقوة أكبر وصوت مميز. ونحن نعلم أن هذا ما يريد الجمهور منا تقديمه، ولهذا أنا سعيد للغاية بهذا الخيار".

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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