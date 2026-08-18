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دومينيكالي يكشف: المفاوضات بشأن جولة في أفريقيا تتقدم بشكل "إيجابي"

قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 أن "المحادثات تتقدم بشكل جيد" بشأن إضافة سباق إلى القارة الأفريقية.

زينب تاش خلدون يونس
منشور:
ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

خاضت الفورمولا 1 آخر سباق لها في أفريقيا من بوابة جائزة جنوب أفريقيا الكبرى عام 1993 على حلبة كيالامي. 

وهذا يجعل أفريقيا، إلى جانب القارة القطبية الجنوبية، القارة الوحيدة التي لم تستضف سباقاً للفورمولا 1.

وعلى الرغم من أن العودة إلى كيالامي، الواقعة شمال جوهانسبرغ، بقيت احتمالاً قائماً منذ فترة طويلة، فإن التوقعات تراجعت في السنوات الأخيرة. 

كما تُعد المغرب ورواندا من بين الدول التي يجري النظر فيها لاستضافة السباق في حال التوصل إلى اتفاق.

وكان لويس هاميلتون قد صرح بأنه يريد مواصلة التسابق في الفورمولا 1 حتى إقامة سباق في أفريقيا. 

أما دومينيكالي، فأكد أن المفاوضات "تتقدم بشكل جيد للغاية"، كما أشار إلى إمكانية إقامة سباقات جديدة في أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى.

حيث قال: "يمكنني القول أن المحادثات في أفريقيا تتقدم بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "سنعود إلى البرتغال وتركيا العام المقبل. كما نجري مزيداً من المناقشات مع دول في أمريكا الجنوبية، ولدينا أيضاً اجتماعات مخطط لها في الشرق الأقصى".

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

وتابع: "هناك أمر يمكنني إخباركم به: نتلقى المزيد من الطلبات من الصين واليابان لاستضافة سباق ثانٍ. لكن في الوقت الحالي، نريد الاكتفاء بسباق واحد في الصين لأننا بحاجة إلى تعزيز السوق هناك بصورة أكبر قبل النظر في خيارات أخرى".

يشار أن جائزة تركيا الكبرى ستعود إلى الروزنامة في عام 2027 بموجب اتفاق يمتد لخمس سنوات. 

أما جائزة البرتغال الكبرى، وبعد إدراجها في الروزنامة لتحل محل السباقات التي أُلغيت بسبب جائحة كوفيد-19 في موسمي 2020 و2021، ستعود إلى بورتيماو بموجب اتفاقية لعامين.

كما تدخل روزنامة الفورمولا 1 حقبة جديدة من تناوب السباقات. فقد اتفقت حلبتا برشلونة-كاتالونيا وسبا-فرانكورشان على التناوب بينهما كل عامين.

وبناءً على ذلك، ستُقام جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان في أعوام 2027 و2029 و2031. أما برشلونة، فستكون ضمن الروزنامة في مواسم 2028 و2030 و2032.

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زينب تاش

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