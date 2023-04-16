دومينيكالي يعترف بأن تصوير فيلم براد بيت يحمل بعض التحديات للفورمولا واحد 

الفيلم الذي لم يحصل على عنوان بعد، سيتم إنتاجه من قبل فريق العمل الذي أنتج فيلم "توب غن: مافيريك".

وسيكون لويس هاميلتون منتجاً ومستشاراً في هذا الفيلم.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة من سيلفرستون، وسيتم تصوير بعض الأحداث على الحلبات ضمن السباقات الفعلية.

والتقى بيت، والمنتج جيري براكهايمر والمخرج جوزيف كوزينسكي، مدراء الفرق خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، وتواصلت اللقاءات منذ ذلك الوقت حيال كيفية مشاركة الفرق.

وبينما يشكل الفيلم أهمية كبيرة للغاية في التسويق للفورمولا واحد، لكن دومينيكالي حذّر بضرورة "التحكم" بعملية الإنتاج كي لا تؤثر على مجريات المنافسات خلال الجولات.

فقال: "هذه طريقة أخرى لإثبات ما نريد، ونقوم به بشكل مختلف".

وأكمل: "حين بدأنا التعاون مع نتفليكس، تصاعدت الكثير من الأصوات المشككة بأن هذا ليس موقعنا كرياضة".

وتابع: "نحن الآن نفهم أهمية مثل تلك الإنتاجات. ولدينا حضور قوي جداً ضمن قنوات التواصل الاجتماعي".

واسترسل: "الفيلم أداة أخرى كذلك. في الحقيقة، سنبدأ التصوير في سيلفرستون قريباً جداً".

واختتم: "سيكون ضخماً لناحية الإنتاج، وذلك أمر علينا التحكم فيه بشكل ما، وستكون تلك طريقة أخرى لإثبات أن الفورمولا واحد لا تتوقف أبداً".