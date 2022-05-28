دومينيكالي يشكّ في حاجة الفورمولا واحد لفريقٍ آخر في ظلّ دفع أندريتي

تدفع علامة التسابق الأمريكيّة أندريتي للانضمام إلى الفورمولا واحد في 2024، لكنّ خططها تلقت استجابة باردة من بقيّة الفرق حتّى الآن في ظلّ مخاوف بشأن تمييع الجوائز الماليّة.

ويبدو أنّ مكلارين وألبين فقط دعمتا دفع مايكل أندريتي لتشكيل الفريق الـ 11 في البطولة، وذلك بعد فشله في الاستحواذ على فريق ساوبر، الذي يعمل تحت علامة ألفا روميو حاليًا، العام الماضي عندما كانت الصفقة على وشك الانتهاء.

والتقى أندريتي بمحمّد بن سليّم رئيس "فيا" في ميامي للتباحث في خططه، وكشف عن أنّه سيبدأ بالفعل بعمليّة بناء منشأة فورمولا واحد في إنديانابوليس هذا الصيف.

لكنّ دومينيكالي شكّك الآن في الحاجة إلى إضافة فريقٍ حادي عشر إلى البطولة، مُشيرًا إلى صحّة الفرق الحاليّة في السلسلة ونموّها الحالي.

وبحديثه ضمن منتدى الأعمال الذي نظّمته الفاينانشل تايمز وشبكة موتورسبورت في موناكو أمسٍ الجمعة، قال دومينيكالي أنّ هذه "المرّة الأولى في حياته" التي يُعتبر فيها كلّ فريق فورمولا واحد في حالة صحيّة جيّدة ولا يُعاني أيّ أحدٍ من مشاكل ماليّة.

وقال الإيطالي: "الجميع في حالة جيّدة جدًا، وهو أمرٌ يُعتبر بمثابة جائزة كبرى لهم".

وأردف: "لقد استثمروا فينا، وذلك سببٌ يدفعنا للاعتقاد بأنّ مجتمع الفرق يجب احترامه".

وأكمل: "ليست لدينا مشكلة زيادة الفرق اليوم، لأنّ لدينا قائمة. البعض يُعبّر عن ذلك بشكلٍ علني أكثر من البعض الآخر، لكن لدينا الكثير من المستثمرين الذين يرغبون بالتواجد في الفورمولا واحد".

ثمّ تابع: "لكنّنا نحتاج لحماية الفرق. هذه علامة أخرى على صحّة هذا النظام".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ الفورمولا واحد تتمتّع بالعدد المناسب للفرق في الوقت الحاضر، أجاب دومينيكالي: "أعتقد ذلك".

وأضاف: "في حال يرغب أحدهم بالانضمام فيجب أن يكون بارزًا للغاية".

ويتعيّن على أيّ فريقٍ جديد يرغب بالانضمام إلى الفورمولا واحد دفع مبلغ 200 مليون دولار كرسوم منع التمييع، حيث يتمّ اقتسامها بين جميع الفرق الأخرى وفق شروط اتّفاقيّة الكونكورد الأخيرة.

لكن في ظلّ تواصل النموّ التجاري للفورمولا واحد وزيادة قيمة الفرق، تمّ التعبير عن بعض الشكوك في أنّ تلك الرسوم لمرّة واحد ستكون كافية لتعويض تمييع الجوائز الماليّة.

ويُعتقد بأنّ ما يقصده دومينيكالي بعبارة "البارز جدًا" هو أن يكون أحد كبار مصنّعي السيارات.

وتتّجه آودي وبورشه لدخول معترك الفورمولا واحد ضمن حقبة قوانين وحدات الطاقة الجديدة في 2026، لكن يبدو أنّ ذلك سيتمّ عبر فرقٍ حاليّة من خلال شراكة بين بورشه وريد بُل، أو الاستحواذ على فرقٍ حاليّة.

ويحرص غريغ مافي المدير التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا المالكة للبطولة على إمكانيّة انضمام بورشه وآودي، لكنّه قال: "سمعنا رئيس مجموعة فولكسفاغن ومديرها التنفيذي يُلقيان بعض التصريحات التي تُشير إلى اهتمامهم. سنأخذ كلمته فحسب".