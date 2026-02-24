دومينيكالي يشرح ما الذي يمكن لآبل تقديمه للفورمولا 1 ولم تستطع "إي اس بي ان" فعله

كانت الفورمولا 1 قد أعلنت في أكتوبر 2025 أنّ آبل ستصبح الناقل الحصري للبطولة في الولايات المتحدة بعقد يمتد لخمس سنوات، ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ قيمته تبلغ 140 مليون دولار سنويًا. وبذلك تتولى آبل المهمة من "إي اس بي ان" التي تطورت شراكتها مع الفورمولا 1 تدريجيًا منذ عام 2018، فيما ألمحت العلامة الجديدة إلى تجربة تشمل منظومة منتجاتها بالكامل.

وأنهت "إي اس بي ان" موسم 2025 بأعلى معدل مشاهدة في تاريخها بلغ نحو 1.3 مليون مشاهد لكل سباق عبر شبكاتها، لكن آبل تستهدف أرقامًا أعلى.

وستصبح عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات متاحة للبث عبر منصّة "آبل تي في"، كما لمّحت الشركة إلى تجربة تمتد على مدار الأسبوع مستقبلًا. ومن أحدث ملامح الشراكة ربطها بشاشات "آي ماكس"، حيث تم تأكيد عرض خمسة سباقات في دور سينما مختارة.

وقال دومينيكالي عبر منصّة "رايسر": "عندما نتحدث عن آبل في الولايات المتحدة، فإننا نتحدث عن شريك جديد للفورمولا 1 يؤمن بنا ولديه خطة كبيرة ليكون لاعبًا رئيسيًا في نمو الرياضة في السوق الأمريكية من خلال قنواته وتطبيقاته وطريقته في دفع منتج لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل هو أداة جديدة للاتصال".

وأضاف: "آبل موجودة في أيدي غالبية الناس لأنها تتيح للجميع أن يكونوا متصلين. نحن نريد أن نكون متصلين وذوي صلة، ولهذا نعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح بالاتجاه نحو هذا المسار".

وتسعى الشركة الأمريكيّة إلى لعب دور فعّال خلال فترة بثها في الولايات المتحدة، عبر تقديم تقنياتها ومواردها لدعم البطولة، وهو أمر لم تكن "إي اس بي ان" قادرة على تقديمه بالقدر ذاته الذي تستطيع آبل توفيره.

وأضاف دومينيكالي: "لا أريد ولو لثانية واحدة أن أتحدث بسوء عن علاقتنا مع إي اس بي ان، لأنهم كانوا أول من آمن بنا. أحتاج إلى شكرهم، وكما تعلمون، فإن التعاون مع ديزني وورلد ضخم في مجال التراخيص وأمور أخرى نقوم بها معًا. لقد عقدت اجتماعات جيدة مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ديزني جوش دامارو لبحث خطوات أكبر يمكننا القيام بها معًا".

وتابع: "لكنني أؤمن بأنّ الانتشار الذي سنحصل عليه عبر منصة البث من خلال آبل سيكون أكبر في المستقبل، وهذا ما نريد اختباره في سوق أكثر نضجًا من غيرها. سيسمح لنا ذلك بالدخول إلى منازل أشخاص آخرين بطريقة مختلفة وبجودة عالية، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا. هذا ما أعتقد أنّ علاقة آبل ستجلبه لنا في السوق الأمريكية".