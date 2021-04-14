دومينيكالي يستبعد فكرة إقامة عطل نهاية أسبوع الفورمولا واحد على يومَين

ضمن سعيها لتقييم عملية توسيع الروزنامة خلال السنوات القادمة، أحد المقترحات الذي تمّ النظر فيه كان جعل عطلة نهاية الأسبوع للسباقات مضغوطة أكثر.

لذا عوضاً من إقامتها أيّام الجمعة، والسبت والأحد، فإنّ التجارب الحرّة والتصفيات والسباق ستنعقد على مدار يومَين.

وتلاشت هذه الفكرة لبضعة أعوام لكنّها عادت إلى الواجهة العام الماضي عندما اعتمدت جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى على أكثر جدول زمني مضغوط.

وحقيقة أنّ عطلة نهاية الأسبوع تلك كانت نجاحاً للفرق والمشجعين على حدّ السواء، أثارت النقاشات حول ما إذا كان من المنطقي بالنسبة للفورمولا واحد الانتقال إلى صيغة يومَين بشكل دائم.

ولكن، استبعد المدير التنفيذي الجديد للفورمولا واحد ستيفانو دومينيكالي هذه الفكرة بالكامل، مشيراً إلى حقيقة أنّ مروّجي السباقات يفضّلون صيغة الثلاثة أيّام لأنّها تسمح لهم بزيادة مبيعات التذاكر والإيرادات.

وبالحديث عبر مقطع فيديو على موقع "أف1.كوم" حول صيغة اليومَين لعطل نهاية الأسبوع، أوضح دومينيكالي بأنّ ذلك لن يحدث.

"جميع المنظمين يريدون حقّاً أن تحظى الجماهير بالتجربة الكاملة، لذا علينا احترام ذلك" قال دومينيكالي.

كما أنّ جائزة إيفل الكبرى على حلبة نوربورغرينغ العام الماضي تحوّلت بدورها إلى يومَين بعد إلغاء تجارب الجمعة نظراً للأحوال الجوية السيئة.

وبالنظر للكيفية التي سارت عليها الأمور في عطلة نهاية الأسبوع تلك، يعتقد بطل العالم لويس هاميلتون بأنّه توجد فوائد لعدم اعتماد جدول زمني على مدار ثلاثة أيّام.

"سنحظى بـ 22 يوماً إضافياً لا تدور فيه 20 سيارة على المسار ولا تلوّث فيه الهواء والكوكب، وهذا أمر إيجابي" قال هاميلتون.

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك جعل الأمور أصعب بالنسبة لنا. عادةً تحظى بحصّتين يوم الجمعة، ويكون لديك الوقت الكافي للقيام بتغييرات لا تُحصى ولا تُعدّ على الإعدادات، وإذا كنت متراجعاً فإنّه يكون أمامك متّسع من الوقت للحاق".

واختتم: "عندما تبدأ يوم السبت، فإنّه ليس لديك أيّ وقت. لديك حصة واحدة فقط لتتغلّب على العقبات ولاختيار الإعدادات بين التجارب والتصفيات. جعل ذلك الأمور أصعب".

وخلال نفس مقطع الفيديو أجاب دومينيكالي على العديد من الأسئلة السريعة بنعم أو لا، حيث أجاب بنعم على إمكانية إقامة سباق جديد في أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة لسباق ثانٍ في الولايات المتحدة الأمريكية في غضون ثلاثة أعوام.