دومينيكالي يرى بعض الحلول لزيادة الإثارة في الفورمولا 1
يعتقد ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي لبطولة العالم للفورمولا 1 بأنّه يجب زيادة عامل الإثارة في جميع حصص عطلة نهاية الأسبوع.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
يرى دومينيكالي بأنّ الوضع المثالي للفورمولا 1 يكمن في تمتّع كلّ حصّة من عطلة نهاية الأسبوع بمكوّنٍ تنافسي وسببٍ يدفع المشجّعين لمشاهدتها.
لا يفهم الإيطالي كيف أنّه في حقبة تُجري فيها الفرق اختبارات محاكاة لا متناهية لإتقان إعداداتها مثاليّة، فإنّ صيغة عطلة نهاية الأسبوع الطبيعيّة للفورمولا 1 تسمع بوجود ثلاث حصص تجارب حرّة لا تُقدّم أيّ إضافة سوى مساعدة المهندسين.
وتساءل الإيطالي قائلًا: "هل ذلك جيّدٌ لترفيه المشجّعين القادمين يوم الجمعة لمشاهدة سيارات تدور حول الحلبة فقط للتحضير بشكلٍ أفضل للتصفيات والسباق؟"
وأضاف: "هناك استثمارات ضخمة من قبل الفرق في أدوات المحاكاة للقيام بذلك. لذا أحلم بأن يكون هناك شيء للقتال من أجله في كلّ مرّة يتوجّه فيها السائق إلى الحلبة".
وأكمل: "تلك طبيعة التسابق. تلك طبيعة السائقين، لأنّهم يريدون أن يكونوا الأوائل في كلّ مرّة، ولهذا السبب يجب أن نسعى وراء هذا النوع من الأهداف في المستقبل".
ثمّ تابع: "أعتقد بأنّنا على الدرب الصحيح. نحن نقوم بالأشياء الصحيحة، والحماس الذي نجبه مع السباقات القصيرة واضحٌ جدًا، لأنّ هناك الكثير من المروّجين الذين يودّون استضافة سباق قصير".
واختتم بالقول: "لذا الآن وقتٌ جيّدٌ لنرى أيّ الحلبات الأفضل للتمتّع بأحداثٍ أفضل، وكذلك أيّ الأماكن هي الأنسب من أجل اقتسام الروزنامة وخلق التواتر المناسب".
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