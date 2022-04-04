تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق /  ساينز: الدروس في المملكة العربية السعودية ضرورية لفهم معاناتي مع سيارة فيراري التالي / ريكاردو يأمُل الاستفادة من مسار ملبورن المعدّل لتحقيق النقاط في سباق موطنه
فورمولا 1 أخبار عاجلة

دومينيكالي يرغب بتفادي الفورمولا واحد لنتائج عكسيّة مع أيّ سائق أمريكي

يحرص ستيفانو دومينيكالي على ضمان عدم مواجهة الفورمولا واحد لتأثير عكسي لدخول أيّ سائقٍ أمريكي إلى البطولة في ظلّ تنامي الاهتمام الأمريكيّ بالسلسلة.

دومينيكالي يرغب بتفادي الفورمولا واحد لنتائج عكسيّة مع أيّ سائق أمريكي

أعلنت الفورمولا واحد الأسبوع الماضي عن إضافتها لسباقٍ ثالثٍ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بدءًا من العام المقبل، كاشفة عن خططها لسباق شوارع ليلي في لاس فيغاس.

وجاءت إضافة جائزة لاس فيغاس الكبرى قبيل جائزة ميامي الكبرى الأولى التي ستُقام هذا العام. وسينضمّ السباقان الجديدان إلى جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في أوستن.

وتنامى الاهتمام الجماهيري في الولايات المتّحدة بشكلٍ كبير في الأعوام الأخيرة، وساعدته في ذلك سلسلة "قد للنجاة" على منصّة نتفلكس. لكن لا يوجد أيّ سائقٍ أمريكي في البطولة حاليًا منذ مشاركة أليكسندر روسي مع فريق مانور في نهاية موسم 2015.

وبحديثه ضمن حدث إطلاق سباق لاس فيغاس، قال دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة أنّه في حين يُعتبر التعاقد مع سائقٍ أمريكيٍ أمرًا "مهمًا"، فإنّ ذلك يجب أن يكون "حقيقيًا" كذلك.

وقال الإيطالي في هذا الصدد: "ذلك مهمٌ لأنّ الناس هم من يُحدثون الفارق. هم الأبطال الذين يتّصل بهم الجميع، من خلال وجوههم. ذلك بمثابة المعيار على الدوام".

وأكمل: "لكن يجب أن يكون ذلك حقيقيًا. يجب أن يكون سريعًا، وإلّا سنُواجه تأثيرًا عكسيًا. لهذا السبب نعمل مع الاتّحاد الأمريكي للاستثمار في ذلك".

وأردف: "هذه رحلة ليس من السهل إكمالها. ستتطلّب وقتًا، لكنّها ضمن تركيزنا وسيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ بالتأكيد".

وأضاف: "لهذا السبب نعمل معًا على ذلك، ونحترم أدوارنا، لكن من منظور المروّج أو المنظّم، فإنّ سائقة أو سائقًا سيكون مهمًا للغاية".

وكان غريغ مافي المدير التنفيذي لليبرتي ميديا قد أشار بالفعل إلى أنّ الفورمولا واحد لديها فريقٌ أمريكي متمثّلٌ في هاس، والذي يملكه جين هاس.

وقال: "أعتقد بأنّ حدثًا مثل هذا في لاس فيغاس، إلى جانب كلّ ما نقوم به في أمريكا، سيُسرّع قدوم سائقٍ أمريكي".

المشاركات
التعليقات
 ساينز: الدروس في المملكة العربية السعودية ضرورية لفهم معاناتي مع سيارة فيراري
المقال السابق

 ساينز: الدروس في المملكة العربية السعودية ضرورية لفهم معاناتي مع سيارة فيراري
المقال التالي

ريكاردو يأمُل الاستفادة من مسار ملبورن المعدّل لتحقيق النقاط في سباق موطنه

ريكاردو يأمُل الاستفادة من مسار ملبورن المعدّل لتحقيق النقاط في سباق موطنه
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ألبين: سيارات منافسينا الأخف وزنًا ساعدها تنازل قضبان الأرضيّة "بشكلٍ ضخم"
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين: سيارات منافسينا الأخف وزنًا ساعدها تنازل قضبان الأرضيّة "بشكلٍ ضخم"

تصميم الأنف الذي سيُساعد فيراري وريد بُل في تحديثاتهما
فورمولا 1 فورمولا 1

تصميم الأنف الذي سيُساعد فيراري وريد بُل في تحديثاتهما

بينوتو: فيراري مستعدة أكثر بكثير لمعركة اللقب مقارنة بموسم 2018
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: فيراري مستعدة أكثر بكثير لمعركة اللقب مقارنة بموسم 2018

ريكاردو يأمُل الاستفادة من مسار ملبورن المعدّل لتحقيق النقاط في سباق موطنه
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو يأمُل الاستفادة من مسار ملبورن المعدّل لتحقيق النقاط في سباق موطنه

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.