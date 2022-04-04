دومينيكالي يرغب بتفادي الفورمولا واحد لنتائج عكسيّة مع أيّ سائق أمريكي

أعلنت الفورمولا واحد الأسبوع الماضي عن إضافتها لسباقٍ ثالثٍ في الولايات المتّحدة الأمريكيّة بدءًا من العام المقبل، كاشفة عن خططها لسباق شوارع ليلي في لاس فيغاس.

وجاءت إضافة جائزة لاس فيغاس الكبرى قبيل جائزة ميامي الكبرى الأولى التي ستُقام هذا العام. وسينضمّ السباقان الجديدان إلى جائزة الولايات المتّحدة الكبرى في أوستن.

وتنامى الاهتمام الجماهيري في الولايات المتّحدة بشكلٍ كبير في الأعوام الأخيرة، وساعدته في ذلك سلسلة "قد للنجاة" على منصّة نتفلكس. لكن لا يوجد أيّ سائقٍ أمريكي في البطولة حاليًا منذ مشاركة أليكسندر روسي مع فريق مانور في نهاية موسم 2015.

وبحديثه ضمن حدث إطلاق سباق لاس فيغاس، قال دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة أنّه في حين يُعتبر التعاقد مع سائقٍ أمريكيٍ أمرًا "مهمًا"، فإنّ ذلك يجب أن يكون "حقيقيًا" كذلك.

وقال الإيطالي في هذا الصدد: "ذلك مهمٌ لأنّ الناس هم من يُحدثون الفارق. هم الأبطال الذين يتّصل بهم الجميع، من خلال وجوههم. ذلك بمثابة المعيار على الدوام".

وأكمل: "لكن يجب أن يكون ذلك حقيقيًا. يجب أن يكون سريعًا، وإلّا سنُواجه تأثيرًا عكسيًا. لهذا السبب نعمل مع الاتّحاد الأمريكي للاستثمار في ذلك".

وأردف: "هذه رحلة ليس من السهل إكمالها. ستتطلّب وقتًا، لكنّها ضمن تركيزنا وسيكون لها تأثيرٌ كبيرٌ بالتأكيد".

وأضاف: "لهذا السبب نعمل معًا على ذلك، ونحترم أدوارنا، لكن من منظور المروّج أو المنظّم، فإنّ سائقة أو سائقًا سيكون مهمًا للغاية".

وكان غريغ مافي المدير التنفيذي لليبرتي ميديا قد أشار بالفعل إلى أنّ الفورمولا واحد لديها فريقٌ أمريكي متمثّلٌ في هاس، والذي يملكه جين هاس.

وقال: "أعتقد بأنّ حدثًا مثل هذا في لاس فيغاس، إلى جانب كلّ ما نقوم به في أمريكا، سيُسرّع قدوم سائقٍ أمريكي".