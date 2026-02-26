مع عودة الاستعدادات للموسم الجديد إلى شكلها التقليدي، تدرس إدارة الفورمولا 1 تكرار حدث الإطلاق الجماعي بمشاركة جميع الفرق. حيث أكد ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة، أن إطلاق موسم 2027 بات قيد التخطيط.

كما يتذكر الكثيرون، بدأ موسم 2025 أيضاً بحفل إطلاق ضخم في قاعة O2 في لندن، بحضور جميع الفرق.

وكان ذلك الإطلاق سابقة تاريخية، ونُظم خصيصاً للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانطلاق بطولة الفورمولا 1.

ورغم أن الحدث استقطب جمهوراً كبيراً عبر البث المباشر، وسجّل ارتفاعاً كبيراً في مبيعات التذاكر، فإنه أثار أيضاً بعض الجدل. وتمحورت هذه الانتقادات بشكل عام حول الطابع الاستعراضي الفخم للحدث، مع التساؤل عما إذا كان مجرد عرض للسيارات فقط.

كما حدّت القوانين الجديدة هذا الموسم من الوقت المتاح قبل انطلاق الاختبارات، ما جعل إقامة حدث مماثل لموسم 2026 أمراً مستحيلاً.

لكن، مع الانتهاء من صياغة هذه القوانين، سيتم حل قيود الوقت في مرحلة ما قبل الموسم للعام المقبل أيضاً.

حيث قال الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، في تصريحات للصحافة: "كما فعلنا قبل عامين، ندرس إقامة حدث إطلاق عالمي بمشاركة جميع الفرق. لقد لعب هذا الحدث دوراً مهماً في تواصلنا مع العالم في السابق". وأكد أن فكرة الإطلاق لا تزال في مرحلة التصميم والتخطيط".

كما أعلن دومينيكالي أن اختبارات ما قبل الموسم في 2027 ستُقام ضمن فترة واحدة تمتد لثلاثة أيام.

قائلاً: "قمنا هذا العام بتقسيم فترة الاختبارات إلى ثلاث مراحل لأننا أدركنا أن التغييرات التنظيمية الكبيرة قد تخلق حالة من الفوضى. في العام المقبل، سنعود إلى جلسة واحدة للاختبارات التحضيرية".

حالياً، يبلغ عدد سباقات الجائزة الكبرى المؤكدة لموسم الفورمولا 1 لعام 2027 ثلاثة وعشرين سباقاً.

ووفقاً لاتفاقية كونكورد، التي تنظم الهيكل التجاري للفورمولا 1 ومعظم جوانب إدارتها، فإن الحد الأقصى لعدد السباقات في الموسم الواحد هو 24 سباقاً، ما لم توافق جميع الفرق على زيادة هذا العدد.

غير أن الفرق ترى أن 24 سباقاً كافية، ما يدفع إدارة الفورمولا 1 إلى البحث عن طرق أخرى لزيادة الإيرادات.

ومن شأن مصادر الدخل الجديدة المحتملة، إذا ما دُعمت بحدث إطلاق شامل، أن تمكّن الرياضة من الوصول إلى أعلى مستوياتها التجارية. وهذا سيساعد الفورمولا 1 على مواصلة تطوير اتفاقيات الرعاية والترخيص.

ورغم أن هذا الإطلاق قد يكون مفيداً لإدارة الفورمولا 1، فإنه قد لا يكون كذلك بالنسبة للفرق الصغيرة. فعادةً ما تُطلق الفرق سياراتها وفق جداولها الخاصة، ما يجذب اهتمام وسائل الإعلام ويخلق دورة أخبار مستمرة خلال فترة الإطلاق، وهو أمر مهم لمستثمري الفرق.

لكن، في الأحداث العالمية الكبرى، قد يتم تهميش هذه الفرق لأن العناوين الرئيسية تهيمن عليها الفرق الكبرى.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حادثة إطلاق موسم 2025، عندما تعرّض كريستيان هورنر وماكس فيرستابن لصيحات استهجان عند صعودهما إلى المسرح، وتلميح السائق الهولندي إلى أنه لن يشارك في مثل هذه الفعاليات مستقبلاً، تمثل إشكالية أخرى!