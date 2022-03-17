دومينيكالي يحثّ "فيا" على التحلي بالانفتاح حيال تقرير أحداث أبوظبي

قبيل اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات السبت المقبل والذي من المنتظر أن يتمّ خلاله التباحث في تقرير أحداث جولة أبوظبي الختاميّة العام الماضي، أشار دومينيكالي إلى أنّه هذه لحظة مهمّة للهيئة الحاكمة.

وأشار الإيطاليّ إلى أنّه في حين أنّه لا يوجد شيء لكسبه من مواصلة الإمعان في ما قام به مدير السباق آنذاك مايكل ماسي، قإنّه قال بأنّ مصداقيّة الرياضة بالتوجّه إلى الأمام ستقوم على تفاصيل هذه الاستجابة.

وبحديثه إلى قناة "سكاي اف1"، قال دومينيكالي: "ستتباحث فيا بشكلٍ رسمي ذلك ضمن اجتماع المجلس العلمي لرياضة السيارات في الأيّام المقبلة، أعتقد بأنّنا نحتاج لتفادي أن يُصبح نقاشًا شخصيًا".

وأضاف: "نحن جميعًا بشر، وربّما قد تقول بانّ عليك أن تُقدّم أداءً جيّدًا كسائقٍ أو فريق، أو حكم، لكنّ هذا غير مهم بالنسبة لمصداقيّة الرياضة في حال لم تأخذ الرياضة تلك الدروس وتتحسّن بها".

وأكمل: "المصداقيّة هي تبنّي هكذا إجراءات، وما نتوقّعه من فيا تحضيرًا للعام المقبل".

وعندا سُئل إن كان التقرير الكامل لأحداث أبوظبي سيتمّ نشره، قال دومينيكالي: "سأحضر الاجتماع يوم السبت، وسنرى. ذلك هو هدفنا، أن نُحقّق خطوة إلى الأمام بعد أبوظبي".

وأكمل: "نحن في البحرين بالفعل. لذا لا حاجة للحديث حول لاتّباع مقاربة أخرى سوى القول بأنّنا تعلّمنا كحكّام من السباق الماضي".

وكانت "فيا" قد استجابت لأحداث أبوظبي عبر استبعاد ماسي من دور مدير السباق، إلى جانب تشكيل هيكلٍ جديد يشهد تقاسم مهام إدارة السباق بين نيلس فيتيش وإدواردو فريتاس.

وأشار دومينيكالي في المقابل إلى أنّ الأهم هو أن يحصل مدير السباق على سلطة كاملة لاتّخاذ القرارا من دون تدخّل الآخرين.

وقال: "مدير السباق هو شخص عليه اتّخاذ القرارات الصائبة. ويُمكنه فعله ذلك إن كان يتمتّع بدعمٍ جيّد، وكانت لديه كلّ الأدوات المتاحة".

واختتم بالقول: "ليس لديك الوقت لتشكيل لجنة، تحتاج للتأكّد من أنّ من حولك يسمحون لك باتّخاذ القرارات الصحيحة".