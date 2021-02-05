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دومينيكالي يحث الفرق على دعم خطة ريد بُل لتجميد تطوير المحركات

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دومينيكالي يحث الفرق على دعم خطة ريد بُل لتجميد تطوير المحركات

حثّ ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد الفرق على دعم مطلب ريد بُل بتجميد تطوير المحرك من أجل صالح الرياضة، وذلك قُبيل اجتماع هام الأسبوع المُقبل.

تأمُل ريد بُل الاستحواذ على مشروع محرك هوندا من نهاية هذا العام، وذلك بعد إعلان الصانع الياباني انسحابه من ساحة الفورمولا واحد.

مع ذلك، كانت ريد بُل واضحة في أنّه سيكون بوسعها اعتماد وحدات طاقة هوندا فقط إذا تجمّد التطوير على المحركات في البطولة، حيث أنّه ليس بمقدور الفريق المتمركز في ميلتون كينز مُجاراة ميزانيات تطوير وتحسين المحركات التي يعمل بها مصنعون مثل مرسيدس، فيراري ورينو.

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ولم تلقَ دعوات العلامة النمساوية بتجميد تطوير المحركات ترحيبًا من الجميع، ولا سيّما من رينو التي من المقرر أن تقدم محركًا جديدًا في بداية 2022.

وقد اتخذت رينو قرار اعتماد التحديث في ذلك التوقيت بعدما رفضت ريد بُل مطلب المصنّع الفرنسي السابق بتجميد التطوير في ذاك الوقت.

وستكون مسألة تجميد تطوير المحركات موضع نقاش خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد في 11 فبراير/شباط المُقبل، إذ ستكون نتيجة التصويت على ذلك المقترح حاسمة في مستقبل ريد بُل طويل الأمد في الرياضة.

من جهته، أبدى دومينيكالي - الذي تولّى منصب المدير التنفيذي للفورمولا واحد خلفًا لتشايس كاري بداية هذا العام - حرصه على أن يتمّ المُضي قُدمًا في مقترح تجميد التطوير.

حيث يعتقد بأنّ ذلك سيكون في صالح جميع الفرق، إذ سيضمن خفضًا في النفقات له أهمية كبيرة بينما تتحضّر الفورمولا واحد لقوانين المحركات الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ على الأرجح في 2025.

فقال: "بالطبّع يمثّل الترقب لتقديم تجميد التطوير على المحركات نقطة هامة للغاية. لكنني لا أرغب القول بأنّ ذلك سيكون في صالح ريد بُل فقط، بل أنّه في صالح كامل الفورمولا واحد، حيث وكما تعلمون اليوم فإنّ القوانين الفعلية والتجميد قائمون على موسم 2023".

وأضاف: "نريد المُضي قُدمًا في مقترح تجميد التطوير لأنّنا نرغب في توفير المال لضمان أن يكون بمقدور المصنعين والفرق الاستثمار في المحرك الجديد. وتلك أولوية للعديد من المصنعين".

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هذا وقد بذل بالفعل مصنّعو المحركات جهدًا من أجل وضع مجموعة من القوانين التي ستناسب تجميد تطوير المحركات بدءًا من 2022، حيث أبدى دومينيكالي تفاؤله بأن تلك الخطوة ستلقى الدعم الضروري من الفرق.

حيث قال: "النقاشات الحالية تسير في الوجهة الصحيحة. لا أريد توقّع أي شيء، لكنني واثق من أنّ الجميع سيتفهمون أهمية حدوث مثل هذه الأمور. إنّها مسألة ستكون في مركز النقاشات خلال ذلك الاجتماع، حيث آمُل أن يدرك الجميع بأنّ ذلك هو الخيار الأمثل، ليس فقط لريد بُل، ولكن لعالم الفورمولا واحد بأكمله".

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