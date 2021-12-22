تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل التالي / محرّك وسيارة فيراري لموسم 2022 سيتضمّنان "الكثير من الابتكارات"
فورمولا 1 أخبار

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل

قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنه يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل في 2022، وذلك بعد التوتر المتصاعد بينهما مؤخراً.

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل

كان التوتر متصاعداً للغاية بين الفريقين طوال الموسم الذي انتهى بجدل إضافي حيال الطريقة التي تمت بها إدارة السباق الختامي في أبوظبي.

وبينما صافح توتو وولف، منافسه كريستيان هورنر خلال آخر لقاء بينهما في أبوظبي، لكن تلت السباق اعتراضات مرسيدس على النتيجة، وهذا لم يساعد في تخفيف التوتر بين المعسكرين.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة لورينزو بانديني المرموقة في إيطاليا مساء يوم الثلاثاء، صرّح دومينيكالي بأن ما يجب العمل عليه في العام المقبل هو عدم السماح لتداعيات التوتر الحاليّ بالاستمرار.

ويرى أنه يجب إصلاح العلاقة بين الفريقين لصالح الرياضة.

وحين سُئِل إن كانت لديه أية مخاوف جراء هذه المسألة في 2022، أجاب: "قد تكون لدينا بعض الشكوك. عانينا من مشاكل سابقاً، لكنها حُلت".

وأردف: "علينا تقييم الوضع يوماً بيوم على صعيد العلاقة بينهما التي يجب أن تتحسن، لتفادي أية صدامات شخصية لا تفيد أحداً".

اقرأ أيضاً:

وما زالت مرسيدس مستاءة حيال الطريقة التي تم بها التعامل مع إعادة انطلاقة سباق أبوظبي للفة واحدة ختامية بعد دخول سيارة  الأمان قبل خمس لفات من النهاية، حيث ترى في ذلك خرقاً للقوانين.

وبالرغم من استئنافها قرار الحكام، لكن مرسيدس تخلت عنه بعد أن أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن فتح تحقيق في جدل سباق أبوظبي لضمان عدم تكراره.

وتعقيباً على المسألة، قال دومينيكالي: "تكلما بالفعل مع الرئيس حيال المسألة. تكلمنا حول الأولويات التي تجب مواجهتها، وهناك الكثير منها".

وتابع: "لكن في هذه المرحلة، من الصواب الالتزام بالصمت وعدم افتعال المزيد من الجدل في مسألة شائكة. لكن أود القول أننا خرجنا من موسم استثنائي تابعه أكثر من ملياري شخص".

وأردف: "كان سباق أبوظبي الختامي الحدث الرياضي الأكثر متابعة طوال عام 2021. تلك أرقام كبيرة حقاً ونحن فخورون بها".

وأشار دومينيكالي إلى أنه ومع تغيير رئيس "فيا" بوصول محمد بن سُليّم للمنصب، فإن ديناميكية الهيئة الحاكمة ستتغير كذلك.

فقال: "مع تغيير الرئيس، فقد يكون هناك بعض التغييرات فيما يتعلق بالتوازنات داخل ’فيا’، وهذا بالنسبة لنا دور أساسي حقاً".

المشاركات
التعليقات
هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل
المقال السابق

هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل
المقال التالي

محرّك وسيارة فيراري لموسم 2022 سيتضمّنان "الكثير من الابتكارات"

محرّك وسيارة فيراري لموسم 2022 سيتضمّنان "الكثير من الابتكارات"
تحميل التعليقات
مرسيدس More from
مرسيدس
فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن: لا سبب يدعو هاميلتون "المُحبط" لترك الفورمولا واحد

تود: مرسيدس الغائبة عن حفل "فيا" تستحق "المزيد من الجوائز"
فورمولا 1

تود: مرسيدس الغائبة عن حفل "فيا" تستحق "المزيد من الجوائز"

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

محرّك وسيارة فيراري لموسم 2022 سيتضمّنان "الكثير من الابتكارات"
فورمولا 1 فورمولا 1

محرّك وسيارة فيراري لموسم 2022 سيتضمّنان "الكثير من الابتكارات"

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل

هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر باقٍ كمدير لفريق ريد بُل حتى 2026 على الأقل

فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.