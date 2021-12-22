دومينيكالي: يجب إصلاح العلاقة بين مرسيدس وريد بُل

كان التوتر متصاعداً للغاية بين الفريقين طوال الموسم الذي انتهى بجدل إضافي حيال الطريقة التي تمت بها إدارة السباق الختامي في أبوظبي.

وبينما صافح توتو وولف، منافسه كريستيان هورنر خلال آخر لقاء بينهما في أبوظبي، لكن تلت السباق اعتراضات مرسيدس على النتيجة، وهذا لم يساعد في تخفيف التوتر بين المعسكرين.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة لورينزو بانديني المرموقة في إيطاليا مساء يوم الثلاثاء، صرّح دومينيكالي بأن ما يجب العمل عليه في العام المقبل هو عدم السماح لتداعيات التوتر الحاليّ بالاستمرار.

ويرى أنه يجب إصلاح العلاقة بين الفريقين لصالح الرياضة.

وحين سُئِل إن كانت لديه أية مخاوف جراء هذه المسألة في 2022، أجاب: "قد تكون لدينا بعض الشكوك. عانينا من مشاكل سابقاً، لكنها حُلت".

وأردف: "علينا تقييم الوضع يوماً بيوم على صعيد العلاقة بينهما التي يجب أن تتحسن، لتفادي أية صدامات شخصية لا تفيد أحداً".

وما زالت مرسيدس مستاءة حيال الطريقة التي تم بها التعامل مع إعادة انطلاقة سباق أبوظبي للفة واحدة ختامية بعد دخول سيارة الأمان قبل خمس لفات من النهاية، حيث ترى في ذلك خرقاً للقوانين.

وبالرغم من استئنافها قرار الحكام، لكن مرسيدس تخلت عنه بعد أن أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" عن فتح تحقيق في جدل سباق أبوظبي لضمان عدم تكراره.

وتعقيباً على المسألة، قال دومينيكالي: "تكلما بالفعل مع الرئيس حيال المسألة. تكلمنا حول الأولويات التي تجب مواجهتها، وهناك الكثير منها".

وتابع: "لكن في هذه المرحلة، من الصواب الالتزام بالصمت وعدم افتعال المزيد من الجدل في مسألة شائكة. لكن أود القول أننا خرجنا من موسم استثنائي تابعه أكثر من ملياري شخص".

وأردف: "كان سباق أبوظبي الختامي الحدث الرياضي الأكثر متابعة طوال عام 2021. تلك أرقام كبيرة حقاً ونحن فخورون بها".

وأشار دومينيكالي إلى أنه ومع تغيير رئيس "فيا" بوصول محمد بن سُليّم للمنصب، فإن ديناميكية الهيئة الحاكمة ستتغير كذلك.

فقال: "مع تغيير الرئيس، فقد يكون هناك بعض التغييرات فيما يتعلق بالتوازنات داخل ’فيا’، وهذا بالنسبة لنا دور أساسي حقاً".