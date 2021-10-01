دومينيكالي يتوقّع "سباق فورمولا واحد رائع" في قطر

تمّ اليوم الخميس تأكيد إقامة جولة الفورمولا واحد على حلبة لوسيل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى جانب إتمام صفقة لعشر سنوات لإقامة جائزة قطر الكبرى بدءًا من 2023 وحتى 2032، مع احتمالية الانتقال إلى حلبة جديدة في الدوحة.

وكشف دومينيكالي بأنّ التواصل مع السلطات القطرية بدأ في أبريل/نيسان الماضي، إذ وبعد الاتفاق المبدئي لإقامة سباق 2021، أدّت النقاشات إلى التوصّل لصفقة طويلة الأمد.

وترى قطر سباق الفورمولا واحد كطريقة جيّدة للبناء على الحضور العالمي الذي ستضمنه لها استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

"تمر الفورمولا واحد بلحظة فارقة. إنها بطولة رائعة، وتجذب اهتمامًا كبيرًا لنا جميعًا" قال دومينيكالي.

وأضاف: "لكن يجب أن أخبركم أنه وبالرُغم من ذلك النجاح الكبير، فإنّنا نعيش في عالم يعاني من تبعات جائحة كورونا التي أجبرتنا أن نكون دومًا مرنين وقادرين على إيجاد الحلول".

وتابع: "بدأنا المناقشات هذا العام في أبريل الماضي، وكانت المحادثات رائعة، وكذلك الطريقة التي رأينا بها الاتّحاد القطري جاهزًا لاستضافة جائزة كبرى، إذ كانت لدينا الفرصة لإقامة سباق واحد ليحلّ مكان آخر ملغي".

وأكمل: "وتلك كانت لحظة رائعة أن نرى رؤية الاتحاد القطري لتكون جزءًا من عائلة الفورمولا واحد. ومنذ تلك اللحظة بدأن الحديث عن المستقبل، وتمخض عن ذلك ما تم إعلانه، شراكتنا القوية للمستقبل".

وأردف: "لذلك أنا سعيد أن أشارك معكم بالنيابة عن الفورمولا واحد تلك اللحظة الرائعة، كما أثق بأنّه عندما يأتي جميع السائقين والفرق إلى هنا في لوسيل، فسنكون على موعد مع سباق مدهش ضمن الموسم الرائع الذي نخوضه هذا العام".