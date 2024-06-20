دومينيكالي يتكلم حول مخططات "تدوير الجولات" في الفورمولا واحد
تكلم ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد حول مخططات البطولة فيما يتعلق "بتدوير الجولات" أي إقامة جولات بالتناوب ضمن الروزنامة.
ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا واحد ومحمد بن سُليّم رئيس "فيا"
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
مع ازدياد شعبية الفورمولا واحد وتناميها عالمياً، برزت العديد من الحلبات التي قد تمثل استضافة ممتازة.
لكن بالمقابل، عبّرت الفرق عن قلقها من ارتفاع عدد الجولات ما قد يزيد المزيد من الضغوطات على طواقم العمل.
وهذا ما أشار إليه دومينيكالي، الذي شدّد مجدداً على أن 24 جولة ليست رقماً مرتفعاً، لكنه ألمح إلى أن البطولة تريد زيادة عدد السباقات القصيرة لأنها تشهد إقبالاً جماهيرياً.
فقال: "هذا هو الهدف. زيادة عدد السباقات القصيرة في الفورمولا واحد. الأرقام تُظهر أن هناك اهتماماً بها".
وأكمل: "لا أعتقد أن 24 سباقاً رقم كبير. لو نظرنا للرياضات الأخرى: كرة القدم، كرة السلة، جميعهم يخوضون منافسات يومية. وهذا ما يساهم بترفيه المتابعين بشكل كبير".
وتابع: "نحن نقوم بعمل جيد مقارنة بالرياضات الأخرى النامية".
وأردف: "نريد الإبقاء على الرقم 24 سباقاً، لكن من الخطأ القول بأن 24 رقم كبير".
واسترسل: "هل هذا رقم كبير؟ حين تكون الرياضة في وضع جيد كما هو الحال الآن، مع العديد من الفائزين المحتملين، فإن المتابعين سينتظرون السباق التالي بفارغ الصبر".
واستكمل: "نحن نتكلم حالياً عن فوارق متقاربة جداً من نمط 0.078 أو 0.093 ثانية. أي أقلّ من عُشر ثانية في اللفة. لذا فإن 24 يبدو رقماً جيداً".
من جهة أخرى، تطرق دومينيكالي لفكرة تدوير السباقات وذلك بهدف إقامة أكبر عدد ممكن في الحلبات المتنوعة.
فقال: "لكل جولة شخصيتها الخاصة. في موناكو ورغم أنها حلبة غير حماسية تاريخياً، لكنها جمعت أرقاماً من بين الأفضل فيما يتعلق بالمشاهدات العالمية. نريد توازناً صحيحاً ما بين الحلبات الجديدة والتاريخية".
واختتم: "هذا بدوره يفرض تحدياً، عبر توسيع البطولة لكن دون الزيادة عن 24 جولة. بالتالي نحن نفكر بنظام تدوير للجولات. وعلى الأغلب سنبدأ بتطبيق ذلك في أوروبا".
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