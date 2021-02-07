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دومينيكالي يأمل أن يبقى هاميلتون "المذهل" في الفورمولا واحد

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قال ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أنه يأمل إنهاء محادثات تجديد عقد لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات مع فريقه مرسيدس، كي يبقى في الفورمولا واحد، واصفاً إياه بالإنسان "المذهل" حيث أثنى على جلب البريطاني "بُعداً مختلفاً" للرياضة.

حقق هاميلتون لقبه السابع في الفورمولا واحد ليعادل الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر، لكنه لم يكمل بعد توقيع عقدٍ جديد مع فريقه مرسيدس للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يوافق البريطاني على عقد جديد خلال الأسابيع المقبلة، لكن وحتى هذه اللحظة فإن مستقبله غير مؤكد مئة بالمئة في البطولة.

وكان العديد من المراقبين قد رشحوا جورج راسل كبديل مستقبلي ناجح عن هاميلتون مع السهام الفضية، وذلك بعد أن برهن صلابة معدنه في سباق جائزة الصخير الكبرى 2020 حين قاد بديلاً عن بطل العالم المصاب بفيروس كورونا آنذاك.

وصرح دومينيكالي أنه متشوق لرؤية كلا السائقين على الحلبة في المستقبل، لكنه أثنى على القيمة الإضافية التي يمثلها هاميلتون بالنسبة للبطولة.

فقال في تصريح لوسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لدي الكثير والكثير من سنوات الخبرة مع السائقين تمكنني من رؤية أفضل خصالهم وتمييزها. إن هاميلتون وراسل سائقان مذهلان".

وأكمل: "لدي أمامي صورةٌ كنت أتلقى خلالها جائزة بطولة المصنعين مع فيراري في 2008، ولويس كان يتلقى جائزة بطولة السائقين".

وأردف: "إنه سائق مذهل، إنسان مذهل، رياضي مذهل ما زال لديه الكثير لتقديمه إلى الفورمولا واحد، وقد منح الرياضة بعداً مختلفاً".

واستكمل: "لذا، قريباً سنعلم ما يود القيام به في  المستقبل، أعتقد أنه سيكون من الرائع رؤيته وهو ينافس ويضغط لتحقيق إنجازات لم يكن أحد يتوقع أنها ممكنة أصلاً، بعد حقبة شوماخر".

واسترسل: "لقد برهن جورج موهبته، وكما يقول توتو (وولف)، إنه بطل مستقبلي لا شك في ذلك. لذا إنها مسألة تواجدهما معاً في المستقبل، لأن هذا سيكون أمراً رائعاً للفورمولا واحد".

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وبوسع هاميلتون تجاوز عدد ألقاب شوماخر في حال واصل مع مرسيدس لموسم 2021، وذلك بعد أن تخطى بالفعل عدد انتصارات البارون الأحمر في الفورمولا واحد، وكذلك عدد أقطاب الانطلاق الأولى. 

وحين سُئِل حيال دور هاميلتون على صعيدالانتشار العالميّ للبطولة، أجاب دومينيكالي: "بالتأكيد فإن لويس سفير مذهل للفورمولا واحد. من الممكن رؤيته كسفيرٍ لقيم أخرى أيضاً هامة للغاية".

ولطالما كان مستقبل هاميلتون أحد أهم نقاط النقاش بعد انتهاء موسم 2020، لكن دومينيكالي يرى أن "قراراً هاماً في الحياة" ينتظر صاحب الـ 36 عاماً.

فقال: "آمل حقاً أن نتمكن من إعلان بقائه في أقرب وقت، لأن إنجازاته المحتملة على الصعيد الرياضي ستكون مذهلة".

وتابع: "يمكنني تخيل الضغط وراء السعيّ لتسجيل رقم قياسي جديد، تلك ستكون قصة مذهلة تستحق أن تروى".

واختتم: "آمل أن يبقى حقاً، إن كانت المفاوضات ما تزال جارية بينه وبين وولف فذلك رائع. أود حقاً أن أرى لويس وتوتو معاً في جولة البحرين الافتتاحية".

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