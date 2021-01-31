دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
143 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
178 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
213 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
262 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
269 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
277 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
290 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
305 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
314 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

المشاركات
التعليقات
دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

يأمُل ستيفانو دومينيكالي أن يكون بمقدور الفورمولا واحد اجتذاب مصنّعي السيارات الذين يبحثون عن "هوية جديدة"، حيث يرى بأنّ ذلك يمثّل أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة السيارات اليوم.

تحظى الفورمولا واحد حاليًا بأربعة مصنعين للمحركات - مرسيدس، فيراري، رينو وهوندا - لكنّ الأخيرة ستغادر ساحة الرياضة ليتراجع العدد إلى ثلاثة بدءًا من 2022.

وبينما ما تزال الفورمولا واحد ملتزمة بالتقنيات الهجينة، لكنّها تهدف إلى تقديم وحدة طاقة أرخص وأبسط مع حزمة التغييرات الجديدة المقرر دخولها على قوانين المحركات لموسم 2026، ولكنّ قد يتم تقديم ذلك الموعد إلى 2025.

وقد كانت الفورمولا واحد واضحة في رؤيتها الأخيرة حول الاستدامة، إذ حددت خططًا لتكون الرياضة محايدة في انبعاثات الكربون بحلول 2030، كما ما تزال منخرطة بشكل منتظم مع المصنعين حول ما يرغبونه من البطولة في المستقبل.

وقال دومينيكالي أنّه وبالرُغم من أنّ الفورمولا واحد "تخوض نقاشات" مع مصنعين آخرين غير مشاركين في البطولة، لكنّهم يفضلون الحفاظ على هدوئهم في الوقت الحالي.

بيد أنّ دومينيكالي المعيّن حديثًا رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للبطولة بدا متشجّعًا باهتمام المصنعين خارج البطولة بالقيمة التي قد توفرها لهم الفورمولا واحد في المستقبل، وتحديدًامن ناحية الهوية.

فقال: "الأخبار الجيدة أنّ هنالك أشخاصًا وشركات، شركات مهمة للغاية، مهتمون بالفعل بفهم القيمة التي بوسعهم الحصول عليها عبر الاستعانة بمنصّة الفورمولا واحد".

وأضاف: "ولكن ليس فقط من ناحية القيمة التكنولوجية، ولكن كذلك فيما يتعلق بما يمكن للفورمولا واحد إضافته لهوية صانع السيارات. حيث أعتقد بأنّ ذلك هو أحد أكبر التحديات التي تواجه صانعي السيارات اليوم، حاجتهم لوجود هوية جديدة شابة".

وتابع: "بمقدور المصنعين الاستعانة بمنصة الفورمولا واحد من أجل تلك الصورة والهوية الجديدة التي ربما يكونون بحاجة لها للمستقبل".

اقرأ أيضاً:

ومن أجل ذلك شدّد دومينيكالي على أهمية بقاء الفورمولا واحد مرتبطة بالأشكال الجديدة لوسائل الإعلام والمنصات من أجل الإبقاء على اهتمام الجيل الأصغر من المشجّعين في المستقبل.

فقال: "الجيل الشاب لديه العديد من وسائل التواصل، حيث أنّنا بحاجة إلى توفير برنامج متعدد الجوانب فيما يتعلق بإثارة العرض، إذ أنّه وإذا ما كان عرضنا مملًا، عندها سينفُر المتابعون ولن يقوموا بتغيير القناة فقط، ولكن الموضوع برمّته".

اقرأ أيضاً:

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021

المقال السابق

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021

انطلاق بطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 مع رالي قطر الدولي
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات / أخبار عاجلة

انطلاق بطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 مع رالي قطر الدولي

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

أحدث الأخبار

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021

19س
2
بطولة الشرق الأوسط للراليات

انطلاق بطولة الشرق الأوسط للراليات 2021 مع رالي قطر الدولي

3
فورمولا 1

ميك شوماخر يكمل المزيد من اللفات على متن سيارة فيراري

4
فورمولا 1

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

41دقيقة

أحدث الأخبار

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

فورمولا 1
41د
تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021

تحليل: الفجوة بين سائقَي الفريق الواحد التي يتعيّن على أستون مارتن معالجتها في 2021

فورمولا 1
19س
تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

تسونودا "لا يخشى" ارتكاب الأخطاء في موسمه الأول في الفورمولا واحد

فورمولا 1
22س
دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

دومينيكالي: على الفورمولا واحد لعب "دور فعّال" في إلقاء الضوء على المشاكل المجتمعية

فورمولا 1
29-01-2021
الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

فورمولا 1
29-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021 01:21
فورمولا 1
29-01-2021

تشيكلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 12:49
فورمولا 1
28-01-2021

جايمس أليسون يشرح تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟ 04:21
فورمولا 1
28-01-2021

ما الذي ستغيره فيراري في محركها لموسم 2021؟

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1
27-01-2021

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.