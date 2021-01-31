دومينيكالي يأمُل أن تجتذب الفورمولا واحد المصنّعين الساعين إلى "هوية جديدة"

تحظى الفورمولا واحد حاليًا بأربعة مصنعين للمحركات - مرسيدس، فيراري، رينو وهوندا - لكنّ الأخيرة ستغادر ساحة الرياضة ليتراجع العدد إلى ثلاثة بدءًا من 2022.

وبينما ما تزال الفورمولا واحد ملتزمة بالتقنيات الهجينة، لكنّها تهدف إلى تقديم وحدة طاقة أرخص وأبسط مع حزمة التغييرات الجديدة المقرر دخولها على قوانين المحركات لموسم 2026، ولكنّ قد يتم تقديم ذلك الموعد إلى 2025.

وقد كانت الفورمولا واحد واضحة في رؤيتها الأخيرة حول الاستدامة، إذ حددت خططًا لتكون الرياضة محايدة في انبعاثات الكربون بحلول 2030، كما ما تزال منخرطة بشكل منتظم مع المصنعين حول ما يرغبونه من البطولة في المستقبل.

وقال دومينيكالي أنّه وبالرُغم من أنّ الفورمولا واحد "تخوض نقاشات" مع مصنعين آخرين غير مشاركين في البطولة، لكنّهم يفضلون الحفاظ على هدوئهم في الوقت الحالي.

بيد أنّ دومينيكالي المعيّن حديثًا رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للبطولة بدا متشجّعًا باهتمام المصنعين خارج البطولة بالقيمة التي قد توفرها لهم الفورمولا واحد في المستقبل، وتحديدًامن ناحية الهوية.

فقال: "الأخبار الجيدة أنّ هنالك أشخاصًا وشركات، شركات مهمة للغاية، مهتمون بالفعل بفهم القيمة التي بوسعهم الحصول عليها عبر الاستعانة بمنصّة الفورمولا واحد".

وأضاف: "ولكن ليس فقط من ناحية القيمة التكنولوجية، ولكن كذلك فيما يتعلق بما يمكن للفورمولا واحد إضافته لهوية صانع السيارات. حيث أعتقد بأنّ ذلك هو أحد أكبر التحديات التي تواجه صانعي السيارات اليوم، حاجتهم لوجود هوية جديدة شابة".

وتابع: "بمقدور المصنعين الاستعانة بمنصة الفورمولا واحد من أجل تلك الصورة والهوية الجديدة التي ربما يكونون بحاجة لها للمستقبل".

ومن أجل ذلك شدّد دومينيكالي على أهمية بقاء الفورمولا واحد مرتبطة بالأشكال الجديدة لوسائل الإعلام والمنصات من أجل الإبقاء على اهتمام الجيل الأصغر من المشجّعين في المستقبل.

فقال: "الجيل الشاب لديه العديد من وسائل التواصل، حيث أنّنا بحاجة إلى توفير برنامج متعدد الجوانب فيما يتعلق بإثارة العرض، إذ أنّه وإذا ما كان عرضنا مملًا، عندها سينفُر المتابعون ولن يقوموا بتغيير القناة فقط، ولكن الموضوع برمّته".